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В АтлантНИРО прошел восьмой отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Фото пресс-службы филиала

Россия собирается вернуться в крилевый промысел

В АтлантНИРО прошел восьмой отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В мероприятии впервые участвовали представители команды судна-крилелова.

Семинар собрал 26 специалистов — из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, филиалов ВНИРО и рыбопромысловых организаций. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача, ледяной рыбы и крабоидов в зоне Конвенции АНТКОМ.

В контексте укрепления российского научного и экономического присутствия в Антарктике внимание уделили ключевым темам и результатам 41-й сессии АНТКОМ (октябрь 2021 г.) и внеочередной сессии Комиссии АНТКОМ (июль 2023 г.).

С учетом перспектив возобновления и развития отечественного промысла криля участники семинара обсудили вопросы управления ресурсами рачков и состояние их современного промысла. Были представлены прогнозные показатели лова при возобновлении добычи. Проведено практическое занятие по биологическому анализу криля.

В филиале отметили, что Россия как никогда близка к возобновлению лова антарктического криля — на сезон 2023-2024 гг. подана нотификация для участия в промысле. В семинаре впервые принимали участие представители командного состава судна, на котором планируется вести добычу.

Также состоялся круглый стол «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ».

Сертификаты на право быть национальными и международными научными наблюдателями на судах, участвующих в промыслах в сезон 2023/24 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 11 специалистов. Еще один специалист получил сертификат на право инспектировать такой флот.

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Fishnews

  • В АтлантНИРО прошел восьмой отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Фото пресс-службы филиала
  • В АтлантНИРО прошел восьмой отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Фото пресс-службы филиала
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