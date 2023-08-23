Краболовам дают сжатые сроки

График организации и проведения новых крабовых аукционов предполагает чуть больше двух недель на подачу заявок — это слишком короткие сроки, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Вопросы предстоящих аукционов по продаже долей крабовых квот члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online.

Новые крабовые торги, как стало известно ранее, могут пройти уже в период с 20 по 26 октября в течение пяти дней с перерывом на выходные.

График, на который по информации отраслевого сообщества, ориентируются госорганы, предполагает право на промысел для победителей аукциона уже со следующего года.

При этом на подачу заявок отводится всего 16 календарных дней, то есть всего на один день больше минимального регламентного срока.

Это очень сжатые сроки — нужно успеть зарегистрироваться на электронной площадке для торгов, утрясти все формальности с банком и выполнить другие необходимые действия, отметили руководители отраслевых ассоциаций.

При подготовке к первым крабовым торгам в 2019 г. на прием документов отводился месяц. Возможно, Федеральному агентству по рыболовству стоит рассмотреть увеличение времени, отводимого на подачу заявок, считают в КС. Это устраняет риски для сокращения числа участников, что важно для обеспечения конкуренции и максимально эффективного проведения торгов.

В совете отметили, что в рамках подготовки к новым крабовым аукционам Росрыболовство также намерено провести тестовые торги.

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