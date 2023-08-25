Россельхознадзор поставил японскую рыбу на особый контроль
В связи с началом сброса воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля японских рыбы и морепродуктов по радиологическим показателям.
«В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.
Отмечено, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным.
Роспотребнадзор тоже бдит
Российская санитарная служба ведет усиленный контроль продукции рыбного промысла из Японии еще с 8 июля.
«Территориальные органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе», — говорится в пресс-релизе ведомства.
По его данным, уже исследовано более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено.
В настоящее время поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.
«Кроме того, с целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане», — добавили в пресс-службе.
За этот период проведен углубленный анализ более 5 тыс. проб 32 видов продукции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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