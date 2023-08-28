Новую рыбную выставку представят в Питере

На рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге будет работать стенд, посвященный новому отраслевому международному проекту: Seafood Expo Eurasia ждет профессионалов в декабре в Стамбуле.

Гости и посетители выставки в Санкт-Петербурге смогут узнать подробнее о новой площадке, которая готовится для предприятий рыбного хозяйства и смежных отраслей в Турции. Об этом сообщается в телеграм-канале питерской выставки.

Международная выставка мировой рыбной отрасли Seafood Expo Eurasia будет проходить с 7 по 9 декабря в Стамбуле. Здесь будут представлены самые разные направления - промысел, переработка, логистика, судостроение, оборудование и упаковка. Ожидаются участники из 120 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Команда Seafood Expo Eurasia будет работать на питерской выставке на стенде Q8 в пассаже КВЦ «Экспофорум». Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября.

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