Торги по крабовым квотам протестируют в сентябре

Росрыболовство намерено протестировать схему реализации долей крабовых квот в рамках второго этапа. Пробный аукцион планируется организовать в середине сентября на электронных торговых площадках.

Тестовый электронный аукцион по продаже долей квот на добычу крабов с инвестиционными обязательствами Росрыболовство собирается провести уже в середине сентября. Операторами торгов определены Единая электронная торговая площадка (Росэлторг) и Российский аукционный дом.

«Тестовый аукцион позволит оценить работу выбранных торговых площадок и выявить возможные проблемы, чтобы сократить риски возникновения сложностей и провести аукционы успешно», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Информация о проведении тестовых аукционов будет размещена на официальном сайте Росрыболовства в разделе «Аукционы» и на сайте www.torgi.gov.ru.

Напомним, ранее регулятор рассматривал возможность организации крабовых аукционов второго этапа в конце октября текущего года. Планировалось, что это позволит заключить договоры с победителями торгов до 20 декабря и начать промысел по реализованным долям квот уже в 2024 г. Отраслевые объединения же выражали опасения в связи с крайне сжатыми сроками, которые отводятся для подачи заявок.

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