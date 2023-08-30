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Обжаловать категорию риска теперь можно через «Госуслуги»

Обжаловать категорию риска теперь можно через «Госуслуги»

У бизнеса появилась возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований через портал госуслуг. Об этом рассказали в правительстве.

Для подачи заявления об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Нормативный срок рассмотрения такого заявления составляет пять рабочих дней.

Категории риска нарушения обязательных требований были установлены федеральным законом о госконтроле, который вступил в силу в 2021 г. Этот закон ввел новое регулирование контрольно-надзорной деятельности за счет утверждения единых базовых правил и принципов для всех видов контроля.

Ключевым изменением стало внедрение риск-ориентированного подхода. Его цель — проверка проводится только тогда, когда существует риск нарушения законодательства.

Таким образом, для плановых проверок было установлено шесть категорий риска объектов контроля: низкий, умеренный, средний, значительный, высокий и чрезвычайно высокий. В зависимости от присвоенной категории определяется периодичность проведения контрольных мероприятий.

Вместе с тем в 2023 г. действует мораторий на проверки бизнеса. Он предусматривает, что контрольные мероприятия проводятся только в отношении двух категорий риска объектов контроля. Их количество составляет менее 15% от общего числа, обратили внимание в правительстве.

«Мы выстраиваем систему контроля и надзора, в которой цель проверки — предотвратить нарушение, а не наказать за него. Эта работа проходит в тесном взаимодействии с бизнесом. Сейчас он получил возможность обжаловать категорию риска через сервис досудебного обжалования. С его помощью мы собираем обратную связь от предпринимателей, чтобы понимать, как система работает на практике, комфортны ли такие условия. По сути, сервис позволяет бизнесу говорить, что ему нужно и какие направления нам необходимо улучшать в первую очередь», — отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, воспользоваться сервисом досудебного обжалования решений контрольных органов может как индивидуальный предприниматель или компания, так и физическое лицо.

Общий нормативный срок рассмотрения жалобы на решение контрольного органа в рамках механизма досудебного обжалования составляет 20 рабочих дней.

На практике заявители получают ответ на обращение быстрее, подчеркнули в правительстве. По данным властей, с момента запуска сервиса фактический срок рассмотрения жалобы на решения контрольных органов постоянно снижается — с 15 дней в среднем в 2021 г. он сократился до 11 дней в 2023 г.

Данные об обжалованиях автоматически загружаются в единую цифровую систему. В ней представлена детальная информация о контрольной деятельности в масштабе всей страны. Все сведения систематизированы по видам надзора, по контролирующему органу, по территории, виду деятельности, причинам выхода на проверку и другим показателям.

Отмечено, что единая цифровая платформа позволяет государству эффективно собирать обратную связь и использовать ее для совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

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