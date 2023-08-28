Бизнес-объединения России добиваются важного уточнения по таможенному статусу уловов членов ЕАЭС

Минэкономразвития РФ поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о необходимости признания товаром ЕАЭС уловов, добытых судами стран союза в районах действия межправсоглашений в ИЭЗ иностранных государств. Решения этого вопроса добиваются профильная комиссия РСПП и ВАРПЭ.

Вопрос о таможенном статусе уловов, добытых судами государств - членов ЕАЭС в исключительных экономических зонах иностранных государств по межправительственным соглашениям, не урегулирован, обращала внимание Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре при обсуждении готовящихся членами ЕАЭС поправок в Таможенный кодекс союза. Между тем это важнейшие зоны работы российского промыслового флота. Так, на Северном бассейне в районах действия межправсоглашений добывается свыше 400 тыс. тонн. Вопрос касается и продукции, произведенной в море из таких уловов. И если правовой пробел здесь не устранить, добытчики при доставке рыбы на таможенную территорию союза столкнутся с трудностями при ее оформлении и отправках на внутренний рынок.

В мае коллегия Евразийской экономической комиссии решила направить странам - членам ЕАЭС для внутригосударственного согласования проект поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. В том числе предлагается уточнить статус уловов и продукции из них. Российская сторона выступила за то, чтобы «установить закрепление происхождения продукции как товара, добытого и (или) произведенного в соответствующем государстве - члене союза (по флагу судна, которым осуществлен вылов и (или) производство, независимо от района добычи)», - обратили внимание при внутригосударственном согласовании поправок в Минэкономразвития. В письме в Минфин (он отвечает за процедуру внутригосударственного согласования) Министерство экономического развития также отметило, что в декабре 2022 г. российская сторона направляла в ЕЭК уточненную редакцию статьи кодекса. В ней также говорится в том числе и об уловах, добытых в районах действия межправсоглашений, и соответствующей продукции.

Позицию о статусе уловов и продукции поддержало и Федеральное агентство по рыболовству: соответствующее письмо Росрыболовство в августе направило в Минфин.

Об этом руководство Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре проинформировало ее членов, сообщает корреспондент Fishnews.

Позиция Министерства экономического развития и Росрыболовства основана на предложениях Российского союза промышленников и предпринимателей по значимому для рыбаков вопросу. В ноябре свои обоснования важности уточнения статуса рыбы, добытой в районах действия межправсоглашений в исключительных экономзонах иностранных государств, профильная комиссия направила президенту РСПП Александру Шохину, а он вышел с предложениями в Минэк.

«Данные изменения учитывают потребности рыбодобывающих предприятий отрасли и позволят урегулировать статус уловов водных биологических ресурсов, добываемых судами государств - членов ЕАЭС в исключительных экономических зонах третьих стран», - отмечал в своем обращении глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вопрос о признании уловов и продукции из районов действия межправсоглашений поднимала на разных площадках и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Бизнес-сообщество продолжит аргументированно отстаивать необходимость внесения в Таможенный кодекс ЕАЭС изменений, учитывающих все особенности российского промысла, отметил председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он напомнил, что, начиная с конца 2020 г., когда была представлена первоначальная версия поправок в Таможенный кодекс, рыбацкое сообщество ведет последовательную работу по устранению рисков для российского промысла. Позиция профильной комиссии РСПП согласована с Комитетом РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, Интеграционным советом РСПП по взаимодействию с ЕЭК и региональными отделениями, в прошлом году она получила поддержку президиума Делового совета Евразийского экономического союза.

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