Инвесторам хотят предложить «Дальневосточный контракт»

Минвостокразвития намерено разработать новый механизм поддержки инвестиционных проектов — «Дальневосточный контракт». Предполагается таким образом обеспечивать стабильные условия для бизнеса.

Внедрение новых мер поддержки предпринимательства обсуждалось на межведомственном совещании, которое проводили вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

В качестве одного из таких механизмов предполагается задействовать «Дальневосточный контракт» — новую меру планирует разработать Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

«Будем фиксировать ключевые условия реализации проекта на этапе принятия инвестиционного решения. Это договор между государством и инвестором о неизменности налоговых, земельных, имущественных, градостроительных условий на срок до 15 лет в обмен на обязательства инвестор», — рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Детали: на какие отрасли может распространяться новый механизм — пока не сообщаются.

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