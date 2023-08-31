Новые учет и маркировка: сельхозживотных берут на карандаш

С 1 сентября 2023 г. вступает в силу федеральный закон о маркировании и учете животных. Россельхознадзор опубликовал информацию о предстоящих изменениях и табличку с предельными сроками, в которые живность должна быть взята на карандаш.

Изменения закона о ветеринарии, предусматривающие маркировку и учет сельхозживотных, были приняты в июне 2022 г. и вступят в силу с сентября.

Идентификации и учету подлежат животные, относящиеся к биологическим видам из специального перечня. Его можно найти в постановлении правительства от 5 апреля 2023 г. № 550, сообщает корреспондент Fishnews.

Предельные сроки учета установлены в зависимости от вида животных, их количества и формы собственности хозяйства — от 1 сентября 2024 г. до 1 сентября 2029 г., обратили внимание в Россельхознадзоре.

Рыба и другие объекты аквакультуры также есть в этом списке. Если речь идет о племенных животных, то водные обитатели подлежат индивидуальному маркированию. В ином случае индивидуальная метка может использоваться по желанию владельца, обязательным является групповое маркирование. Требование не распространяется на личные подсобные хозяйства. Предельный срок для учета по рыбе и другим объектам аквакультуры — до 1 марта 2026 г., указано в таблице Россельхознадзора.

Отмечено, что животные, прошедшие маркирование до 1 сентября 2023 г., а также животные, маркированные за пределами России и ввезенные на территорию страны, повторной процедуре не подлежат.

Учет осуществляется в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот» безвозмездно уполномоченными специалистами госветслужбы или специалистами в области ветеринарии, не являющимися уполномоченными лицами учреждений этой государственной системы. Случаи, когда процедуру смогут специалисты не из системы госветслужбы, будут изложены в Ветеринарных правилах маркирования и учета животных, которые сейчас готовит Минсельхоз.

При учете животному или группе присваивается уникального буквенно-цифрового идентификационного номера. Он действителен в течение жизни животного (времени существования группы). Повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается.

По информации Россельхознадзора, групповым учетом уже охвачено более 433 млн животных, значительную часть из которых составляют рыбы (214 миллионов).

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