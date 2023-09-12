Росрыболовство рассчитывает провести крабовые аукционы до конца октября

Новые торги по продаже долей крабовых квот с инвестиционными обязательствами Федеральное агентство по рыболовству нацелено провести до конца октября. Об этом на полях ВЭФ сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков.

В рыбной отрасли продолжается подготовка ко второму этапу крабовых аукционов. Точных сроков проведения торгов пока нет, но в Росрыболовстве рассчитывают, что процедура состоится до конца октября, заявил Fishnews глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Напомним, что первые крабовые торги с инвестиционными обязательствами прошли в 2019 г. На втором этапе победители аукциона должны будут реализовать проекты по строительству не только судов, но и портовых комплексов (обязательства — что строить — будут зависеть от приобретаемого лота). Это должно помочь расшить узкие места в логистике, отметили ранее в ФАР.

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