Максим Козлов: Мы сделали огромный рывок в береговой переработке

В сфере развития переработки рыбы на берегу Сахалинская область достигла очень высоких результатов, отмечает президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

«Мы сделали в этом направлении огромный рывок. Изучаем зарубежную практику и видим, что многие страны пошли по пути поддержки и стимулирования береговой переработки уловов. Из революционных решений, принятых в этом направлении у нас, хотел бы отметить закрепленную в правовом поле возможность учета уловов в местах доставки. Хотелось бы отдельно поблагодарить контролирующие органы за то, что в правилах рыболовства предусмотрен такой режим работы. На мой взгляд, это прорыв десятилетия в промысловой практике. Все, что мы добываем, привозится на берег — объемы и видовой состав улова легко проконтролировать и проверить. Науке также проще собирать данные для анализа», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он также прокомментировал тему инвестиционных квот под создание береговых производств. В регионе построили современные заводы, в том числе не имеющие аналогов в мире, подчеркнул руководитель отраслевого объединения. Президент АРСО напомнил про береговой комплекс группы компаний «Гидрострой» на Шикотане. Сейчас на предприятии перерабатывается порядка 120 тыс. тонн сырья в год, из них лишь 15 тыс. тонн — квоты, выделенные на инвестиционные цели, привел цифры Максим Козлов.

«Мне кажется, в программе инвестквот поддержке береговой переработки можно было бы уделить больше внимания. Это рабочие места для людей. Причем нельзя согласиться с утверждениями наших оппонентов о том, что на таких предприятиях низкая заработная плата и неквалифицированный персонал. Современное оборудование, которое устанавливается на береговых производствах, требует определенной подготовки сотрудников, а для их привлечения нужен конкурентоспособный уровень зарплаты», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он отметил, что создание перерабатывающих заводов напрямую увязано и с развитием береговой инфраструктуры: организуются причалы, для того чтобы ускорить разгрузку судов, строятся холодильники для хранения рыбы. Получается мультипликативный эффект для развития территории.

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