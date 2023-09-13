Сразу два больших блока изменений в законодательство о рыболовстве внесены в последние месяцы — готовится вторая волна перераспределения квот на вылов и перезакрепление на новый срок рыболовных участков. Одним из активных участников обсуждения этих корректировок стала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Президент АРСО Максим Козлов рассказал, как объединение готовится работать в условиях нового регулирования.

— Прошлый год завершился принятием федерального закона, вновь меняющего принципы распределения квот на вылов. Как вы оцениваете эти изменения?

— Да, в декабре принят федеральный закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Когда эти изменения только обсуждались, мы просили государственные органы, принимающие решения, не торопиться со вторым этапом, пока не подведены итоги первого. Мы говорили: мир стремительно меняется — сначала пандемия, затем санкции — давайте не будем спешить, проанализируем хотя бы промежуточные результаты, посмотрим, как будет работать построенный флот, а потом уже будем предпринимать дальнейшие шаги по регулированию в отрасли.

В итоге дожидаться анализа итогов первого этапа и переносить запуск второго этапа не стали. Закон был принят. При этом с нашей стороны были приложены огромные усилия, чтобы привлечь внимание к проблематике инвестиционных квот и аукционов. Сообща мы добились проведения парламентских слушаний по законопроекту о второй волне. При рассмотрении проекта закона во втором чтении был исключен целый ряд положений, в которых мы видели угрозы для предприятий. Если бы не общая работа рыбацкого сообщества, думаю, никакого пересмотра бы не было, а от этого действительно зависит возможность пользователей продолжать промысел.

Так, для Сахалинской области, Приморского края и других регионов важен отказ от перераспределения на аукционах квот вылова морских ежей, гребешков, трепангов. Эти объекты промысла обеспечивают работу десятков предприятий на Курильских островах. В случае проведения торгов предполагалось сформировать и выставить на продажу несколько крупных лотов. То есть число пользователей существенно бы сократилось. Это потеря рабочих мест, а с занятостью на Курилах и так непросто. Получилось бы, что, с одной стороны, государство создает на островах преференции для предпринимательской деятельности, чтобы были условия для развития, чтобы люди оставались на отдаленных территориях, а с другой — число рабочих мест сокращается. Так что для Курил вопрос сохранения квот на промысел — социально значимый, и очень хорошо, что нас услышали и не стали отправлять доли на аукционы.

— Но в то же время Сахалинская область обратилась к механизму инвестиционных квот под развитие береговой рыбопереработки.

— Мне кажется, в сфере развития переработки рыбы на берегу наш регион имеет лучший опыт. Мы сделали в этом направлении огромный рывок. Изучаем зарубежную практику и видим, что многие страны пошли по пути поддержки и стимулирования береговой переработки уловов. Из революционных решений, принятых в этом направлении у нас, хотел бы отметить закрепленную в правовом поле возможность учета уловов в местах доставки. Хотелось бы отдельно поблагодарить контролирующие органы за то, что в правилах рыболовства предусмотрен такой режим работы. На мой взгляд, это прорыв десятилетия в промысловой практике. Все, что мы добываем, привозится на берег — объемы и видовой состав улова легко проконтролировать и проверить. Науке также проще собирать данные для анализа.

Что касается выделяемых инвестиционных квот, то это тоже дополнительная помощь предприятиям, решившим развивать береговые производства. Мы построили современные заводы. В том числе и такие предприятия, аналогов которым нет во всем мире. Уже не раз в пример приводился береговой комплекс группы компаний «Гидрострой» на Шикотане: старт работе предприятия в 2019 году на ВЭФ дал президент России. Завод эффективно функционирует. Сегодня здесь перерабатывается порядка 120 тыс. тонн сырья в год, из них лишь 15 тыс. тонн — это квоты, выделенные на инвестиционные цели.

Мне кажется, в программе инвестквот поддержке береговой переработки можно было бы уделить больше внимания. Это рабочие места для людей. Причем нельзя согласиться с утверждениями наших оппонентов о том, что на таких предприятиях низкая заработная плата и неквалифицированный персонал. Современное оборудование, которое устанавливается на береговых производствах, требует определенной подготовки сотрудников, а для их привлечения нужен конкурентоспособный уровень зарплаты.

Создание перерабатывающих заводов напрямую увязано и с развитием береговой инфраструктуры: организуются причалы, для того чтобы ускорить разгрузку судов, строятся холодильники для хранения рыбы. Получается мультипликативный эффект для развития территории.

Безусловно, строить суда надо — никто не говорит, что в обновлении флота нет необходимости. Но мы все видим, с какими сложностями столкнулась постройка судов. Двигатели, промысловое, навигационное, гидравлическое оборудование — это все были поставки из зарубежных стран. Мы, конечно, научимся выпускать российское оснащение, но для этого нужно время. Именно поэтому говорилось: давайте сначала разберемся с выполнением заказов на суда в рамках первого этапа, а потом уже будем переходить ко второму. И мне кажется, несмотря на то что закон принят, мало кто воспользуется возможностью строительства судов под квоты: верфи загружены, и мы уже сейчас видим огромное отставание по срокам сдачи судов.

А береговая переработка — это направление, которое уже показывает реальные результаты. Выгода от строительства таких предприятий для регионов настолько очевидна, что об этом и говорить излишне.

Плюс береговые производства маневренны в выборе, какую продукцию выпускать. А значит, гибко могут реагировать на спрос. В нынешних условиях, когда рынки, на которые мы традиционно поставляли рыбную продукцию, закрываются, но появляются новые возможности, такое умение особенно важно.

— Как вы считаете, исторический принцип распределения квот на вылов продолжит размываться? Несколько лет назад Федеральная антимонопольная служба стала говорить, что надо после завершения действия уже заключенных договоров переходить на торги с инвестиционными условиями. Вы тогда отмечали, что необходимо хотя бы заранее обсудить новые принципы, чтобы они не стали для предприятий громом среди ясного неба.

— Мне кажется, сегодня для всех уже становится очевидным, что в какой-то момент мы можем совсем уйти от исторического принципа заключения договоров на доли квот. В новом докладе ФАС четко читается, что ведомство уверено в необходимости ухода от исторического принципа к аукционам. И конечно, мы всегда были за то, чтобы открыто обсуждать, что ждет предприятия. Кстати, при антимонопольной службе создан экспертный совет по вопросам рыбохозяйственного комплекса.

Думаю, отрасли бы подошло нечто среднее между продажей права на промысел водных биоресурсов с инвестиционными обязательствами и историческим принципом. Как раз такая система, на мой взгляд, учтена в новом законе о распределении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб.

Я ранее говорил о важности того, что доли квот трепанга, гребешка и других ценных объектов не стали выставлять на аукционы. Но мне кажется, попытки отправить права на промысел этих видов водных биоресурсов на торги не прекратятся. Понятно стремление государства закрепить за пользователями водных биоресурсов выполнение социально-экономических обязательств. Но на мой взгляд, не нужно забирать квоты у действующих предприятий и выставлять их аукционы — надо дать возможность работающим пользователям выполнять такие требования, сохраняя доступ к ресурсу.

— После проработки нескольких вариантов все-таки принят федеральный закон об участках для промысла анадромных видов рыб, в том числе лососей. У Сахалинской области в сфере формирования и распределения участков своя специфика. И в то же время лососевый промысел для региона — один из ключевых. Как вы видите дальнейшие процессы?

— Думаю, мы не до конца еще понимаем, что нас ждет при реализации нового закона. Концепция ясна: перезаключить с добросовестными — как их называло Росрыболовство — пользователями договоры без торгов с определенными обязательствами. Но пока остается много вопросов, в том числе как все будет выполняться на местах.

Если говорить о Сахалинской области, то для нас принципиально важно принять региональный перечень рыболовных участков. Сегодня правила их формирования не разрешают иметь общие границы. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Трижды размещался проект постановления правительства, допускающий общую границу участков, но изменения до сих пор не внесены. Добиваемся решения этого вопроса.

Кроме промышленного рыболовства, есть также любительская рыбалка, традиционный промысел коренных малочисленных народов, аквакультура. Поэтому мы поднимали тему многофункционального использования рыболовных участков, и Росрыболовство также заявляло о важности этого вопроса. Я, как депутат Сахалинской областной думы, участвовал в разработке законодательных изменений, которые бы позволили задействовать участки, которые сегодня оформлены под промысел анадромных рыб, для марикультуры. Сейчас лосось на эти участки не приходит, а заниматься на них товарным выращиванием объектов марикультуры нельзя, хотя природные условия для этого есть. Мне кажется, решение этой проблемы обеспечило бы рывок для аквакультуры в Сахалинской области. Если всё останется с участками как есть, пусть даже и с новыми социально-экономическими обязательствами, сохранится очень много нерешенных вопросов.

Если говорить об обязательствах, которые должны будут выполнять пользователи участков, то тут тоже очень много моментов. Несомненно, для Сахалинской области в число таких обязанностей могло бы войти участие в программе «Доступная рыба», которая реализуется в регионе по инициативе областного правительства и при поддержке нашей ассоциации. Думаю, для небольших предприятий обеспечение людей рыбопродукцией по доступным ценам стало бы одной из главных возможностей социального участия.

Если речь идет о строительстве крупными пользователями объектов социальной инфраструктуры, то тут тоже возникает много вопросов. Надо ли будет таким предприятиям нанимать строительную компанию и контролировать ее работу? Кто будет принимать работу? Какие меры будут применяться к тем, кто не выполняет эти социальные обязательства?

Мы в свое время на Сахалине высказывали предположение, что можно использовать механизм отчислений в муниципальные образования пропорционально объему вылова или выручке. А муниципалитет бы уже решал, на что направить средства.

Примерный перечень обязательств, направленных преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий, установит правительство РФ. Мы ждем выхода соответствующего акта.

Соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона будут согласовывать комиссии по анадромным. Для них это тоже новая задача, которая требует углубленного изучения. Наверное, в комиссиях нужны будут специалисты, которые смогут давать оценку тем или иным обязательствам пользователей.

Также обсуждается вопрос платы за переоформление участков, принципов ее расчета.

Работа на самом деле предстоит очень большая. Думаю, мы предложим создать специальную рабочую группу по Сахалинской области и будем просить региональное правительство поддержать нашу инициативу.

— А что говорят по поводу нового закона пользователи участков?

— То, что можно без торгов переоформить участок, — это, безусловно, благо. Хотя есть и те, кто недоволен введением социально-экономических обязательств. Но здесь можно предугадать реакцию Росрыболовства: надо было пойти по пути простого внедрения аукционов. И тогда купить участки могли бы вообще предприятия не нашего региона.

Главное — избежать перегибов и сделать обязательства посильными для пользователей, иначе никакой выловленной рыбы не хватит, чтобы компенсировать расходы.

Будем работать с подзаконными актами, пытаться донести свое видение, какими должны быть плата за переоформление участков, обязательства пользователей.

— Правительство наконец внесло в Госдуму проект закона об изменениях в сфере экологической экспертизы. Добывающие предприятия Сахалинской области в свое время столкнулись с рисками привлечения к ответственности из-за отсутствия заключения ГЭЭ. В связи с этим как вы оцениваете значение предложенных поправок?

— Думаю, вопрос о государственной экологической экспертизе в рыболовстве должен разрешиться. Из-за правовой неурегулированности эта проблема возникала то в одном, то в другом регионе. Непонятно было, какой объект у ГЭЭ, учитывая, что материалы общего допустимого улова и так проходят экспертизу.

В Сахалинской области с проблемой столкнулись добытчики лососей. Я поднимал этот вопрос на совещании у заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина. Говорил о том, что требование о ГЭЭ обрекает наших рыбаков на длительное хождение по кабинетам, составление огромного количества документов, большие финансовые затраты. А результат такой экспертизы непонятен: мы десятилетиями ведем промысел, соблюдаем все природоохранные требования.

Благодаря позиции Генпрокуратуры, активной роли Минсельхоза и Росрыболовства нам удалось решить вопрос. Надеюсь, закон будет принят и точка поставлена. Думаю, нам с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока нужно отслеживать процесс прохождения законопроекта в Госдуме, чтобы суть изменений не исказилась. Надо, чтобы в этом участвовали депутаты и сенаторы от регионов. Надеюсь, мы доведем решение этого вопроса до конца.

— Какие важные задачи сейчас стоят перед ассоциацией?

— Думаю, что львиную долю той большой работы, которая предстоит по переоформлению рыболовных участков, мы возьмем на себя. Задача номер один, конечно, работать с нормативными документами, с ведомствами, с конкретными компаниями, чтобы договоры с добросовестными пользователями Сахалинской области были успешно перезаключены.

Большая работа предстоит по второму этапу инвестиционных квот: у нас впереди обширная программа по строительству в регионе рыбоперерабатывающих заводов.

Как показывает практика, мы также остаемся важным звеном в процессе обсуждения регулирования добычи тихоокеанских лососей: участвуем в подготовке стратегии промысла, в заседаниях комиссии по анадромным.

Защищаем интересы членов ассоциации, которые подвергаются административному воздействию в той или иной сфере. Вообще считаю, что возможности отраслевых ассоциаций могли бы быть шире. Поэтому мы давно говорим о необходимости внедрения в рыбной отрасли механизмов саморегулирования.

Очень хорошее взаимодействие у нас налажено с Министерством сельского хозяйства, Росрыболовством, правительством Сахалинской области. Работа с этими структурами — неотъемлемая часть нашей деятельности.

Маргарита КРЮЧКОВА , журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.