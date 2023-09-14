Судострой и оборудование: правительство обновило стратегию обрабатывающей промышленности

Новая сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности описывает ситуацию с санкциями. Ориентиры по развитию получили в том числе отечественное судостроение и производство оборудования для пищевой индустрии.

Обновленная стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2030 г. и на период до 2035 г. утверждена распоряжением правительства от 9 сентября 2023 г. № 2436. Документ решили актуализировать «с учетом новых вызовов и задач», анонсировал ранее премьер Михаил Мишустин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стратегия определяет основные направления государственной промышленной политики.

Оценивая нынешнее состояние обрабатывающей промышленности, разработчики документа отмечают, что она оказалась «устойчивой к глобальным вызовам»: пандемия не привела к снижению промпроизводства, а санкции повлекли замедление, но «существенно меньше первоначальных ожиданий».

К вызовам, серьезно влияющим на отрасли обрабатывающей промышленности с 2022 г., стратегия относит необходимость углубления переработки в условиях ограничения импорта и ухода зарубежных компаний, ограничение доступа к иностранным технологиям и сырью. Подчеркивается, что индустрия нуждается в больших инвестициях на расширение производства и технологическое перевооружение.

Предполагается, что для реализации стратегии будут задействованы налоговые льготы, ослабление административного давления, поддержка кредитования инвестпроектов. Приводятся в стратегии и меры стимулирования спроса. Например, субсидирование расходов потребителей на закупку и поставку отдельных видов продукции, создание нормативной базы для увеличения спроса внутри страны.

Судостроение хотят сделать более независимым

В число внутриотраслевых приоритетов вошла судостроительная промышленность. Здесь предполагается повысить технологическую независимость, нарастить объемы выпуска серийной гражданской продукции, продвигать услуги не только по строительству, но и по ремонту и обслуживанию судов. К главным направлениям отнесены и разработка, внедрение и серийное производство критической номенклатуры судового комплектующего оборудования.

В стратегии приводятся приоритетные группы продукции гражданского судостроения до 2035 г. Это в том числе и промысловые суда (таблица опубликована в телеграм-канале Fishnews). Причем разработчики обратили внимание, что количественные показатели строительства флота будут ежегодно уточняться.

Что для пищепрома

В стратегии в отличие от прошлого документа появился раздел, посвященный оборудованию для пищевой и перерабатывающей промышленности. Отмечено, что объем производства такого оснащения за 2022 г. составил 100,4 млрд рублей. Отрасль в основном ориентирована на внутренний рынок: доля отечественных производителей на нем в прошлом году составила 55% и, по данным разработчиков документа, в последние годы увеличивается. Предполагается, что к 2030 г. этот показатель достигнет не менее чем 62%.

В разделе приведены приоритетные группы продукции машиностроения для пищевой индустрии с целевыми значениями по объему производства. В списке в том числе оборудование для молочной, мясной, мукомольно-крупяной промышленности. Оснащения для рыбопереработки в перечне нет.

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