Спецоперация стала аргументом в защите права на квоту скумбрии

В Мурманске арбитраж признал последствия СВО «обстоятельством непреодолимой силы». Росрыболовству отказали в иске о расторжении договора в связи с неосвоением квоты вылова.

Как следует из материалов дела, в феврале 2022 г. на рыбацком судне вышла из строя траловая лебедка. Его направили на ремонт в польскую Гдыню, где местные верфи, не дожидаясь конкретных санкций, отказались проводить необходимые работы. Ремонт пришлось сделать в Норвегии, однако потерянные в итоге два месяца промыслового времени не позволили выбрать квоту скумбрии в фарерской рыболовной зоне до закрытия сезона.

Суд согласился с мнением представителя компании-судовладельца о наличии «обстоятельств непреодолимой силы», которые воспрепятствовали освоению квоты. Кроме того, арбитраж обратил внимание, что «предоставление госоргану права на досрочное расторжение договоров … является по своей природе исключительной мерой, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств». Также суд в очередной раз отметил, что «расторжение договора является возможным, допустимым, но не обязательным следствием неосвоения квот». Таким образом, иск о расторжении договора на квоту арбитраж не удовлетворил, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ранее председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил учитывать при оценке выполнения требования о 70% пороге освоения квот ограничения, вводимые в отношении российского флота в зарубежных портах.

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