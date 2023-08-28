Оппозиция Южной Кореи будет продвигать отказ от японской рыбы

В Республике Корея Демократическая партия Тобуро анонсировала законопроект, ограничивающий импорт японских рыбы и морепродуктов. Это одна из четырех мер, предложенных для поддержки отрасли в связи со сбросом воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1».

Тобуро обладает большинством в однопалатном парламенте Южной Кореи и находится в оппозиции к действующей президентской администрации Юн Соннёля, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение о внесении законопроекта было принято на общем собрании депутатов партии. По его итогам представитель Тобуро Ли Соён рассказал, что предложение о запрете импорта японских рыбы и морепродуктов может коснуться вообще всей рыболовной продукции из Японии — вне зависимости от региона происхождения.

По словам Ли Соёна, ограничения при необходимости также могут быть введены на ввоз гидробионтов, выловленных в тех частях Тихого океана, где зафиксируют радиоактивное загрязнение, пишет The Korea Times.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение правил маркировки продукции: нужно будет указывать место добычи. Мера предложена на фоне опасений общественности о возможном импорте продукции из префектуры Фукусима после нескольких этапов переработки.

Оппозиция также обещала официально признать слив загрязненной воды стихийным бедствием и подготовить меры для поддержки рыбаков и рыбного хозяйства страны. При этом депутаты намерены создать правовую основу для взыскания части средств с Японии в виде компенсации.

Представители Демократической партии Тобуро заявили о невозможности улучшения японо-корейских отношений до тех пор, пока загрязненная вода будет сливаться в океан. Оппозиция Южной Кореи призвала президента и правительство начать переговоры со Страной восходящего солнца по этому вопросу.

Лидер фракции в парламенте Пак Кванон назвал действия Токио созданием «одной из худших в истории человечества экологических катастроф».

Напомним, в связи со сливом воды из резервуаров «Фукусимы-1» полностью приостановить импорт японских уловов решил Китай. Похожие меры ввели Гонконг и Макао, ограничив ввоз такой продукции из 10 префектур.

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