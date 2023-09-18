АДМ презентует в Санкт-Петербурге масштабную программу популяризации рыбной продукции

На Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Ассоциация добытчиков минтая представит категорийный бренд «Дальневосточный минтай», а также маркетинговую программу по его популяризации в России.

Это первый комплексный проект по продвижению рыбной продукции в стране, отметили в объединении.

«На прошлой неделе мы дали старт масштабной кампании по продвижению в России бренда «Дальневосточный минтай». Цель нашей работы — развитие внутреннего рынка рыбопродукции за счет кратного увеличения объема продаж минтая. Проект направлен на репозиционирование главного промыслового ресурса страны и его популяризацию среди потребителей как качественного, полезного, дикого белка, максимально удобного в приготовлении. Эта первая полноценная маркетинговая кампания по продвижению рыбной продукции в России. Мы рассчитываем, что ее реализация даст ощутимый мультипликативный эффект всем участникам рынка», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

На презентации будет дана исчерпывающая информация о стратегических и коммерческих целях, концепции бренда «Дальневосточный минтай» и инструментах его продвижения, рассказали в пресс-службе АДМ. В рамках мероприятия отраслевому сообществу будет представлен амбассадор бренда — популярный шеф-повар, блогер-миллионник Василий Емельяненко — и команда продвижения.

«Мероприятие пройдет в открытом формате: мы пригласили к участию представителей профильных ведомств, переработчиков, оптового сегмента, ритейла, HoReCa. Рассчитываем на интерес с их стороны, ведь реализация проекта принесет ощутимый эффект каждому из звеньев цепочки поставок «от моря до тарелки». Совместно мы можем качественно изменить рынок рыбопродукции в стране», — убежден Алексей Буглак.

Презентация состоится 28 сентября, в четверг, в 16:00 в зале F200 (второй этаж). Медиахолдинг «Фишньюс» выступает медиапартнером события.

Программа мероприятия, список спикеров и другая информация о мероприятии доступны по ссылке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews