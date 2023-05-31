АДМ сообщила о старте программы по продвижению бренда «Дальневосточный минтай»

Ассоциация добытчиков минтая намерена перезагрузить имидж главного промыслового ресурса страны, сфокусировав внимание на пользе дикой рыбы. Цель — удвоить за три года поставки продукции из минтая на внутренний рынок, заявил президент АДМ Алексей Буглак.

Программу продвижения продукции из минтая на внутреннем рынке президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак представил на сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения» в рамках Недели российского ритейла. По данным ассоциации, в прошлом году объемы поставок минтая на внутренний рынок составили 183 тыс. тонн, хотя всего пять лет назад этот показатель был на треть меньше. Сейчас продукция из минтая занимает 6% российского рыбного рынка в натуральном выражении и 4% — по стоимости.

В ассоциации считают, что в ближайшие три года потребление минтая в России реально удвоить и вывести на уровень 300–350 тыс. тонн. Для этого необходимо увеличить как количество людей, которые едят эту рыбу, так и частоту ее употребления — хотя бы на одну дополнительную порцию (125 г) в месяц.

Задача осложняется тем, что у части потребителей сформировано негативное мнение о минтае как о несовременной, непрестижной и дешевой рыбе. Несмотря на это минтай отлично вписывается в ключевые потребительские тренды, уверен Алексей Буглак. Прежде всего, это ориентация на ЗОЖ и правильное питание, простота и скорость приготовления, а также разнообразие блюд из минтая.

«При этом минтай доступен по цене», — обратил внимание руководитель ассоциации, добавив, что цены продукцию из минтая в оптовом сегменте от производителей последние три года остаются стабильными.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы изменить имидж самой массовой российской рыбы, разрушить связанные с ней мифы и донести информацию о ее преимуществах до потребителей, по заказу АДМ, была разработана программа продвижения бренда «Дальневосточный минтай». По словам Алексея Буглака, на первом этапе работы в течение 2023 г. планируется сделать акцент на создании информационного контента о минтае, включая рецепты и видеоролики, запуске и продвижении сайта, социальных сетях и привлечении инфлюэнсеров.

«На втором этапе в 2024 году основная цель — это движение к потребителю», — рассказал руководитель АДМ, отметив важность постоянной работы с продуктом на всех этапах его производства. В планах ассоциации также совместные проекты с ритейлом, переработчиками, предприятиями сферы общественного питания, участие в рыбных фестивалях.

«Мы готовы со своей программой присоединиться к большим программам Роскачества и других коллег. И также хотел бы пригласить партнеров работать с нами. Давайте объединим усилия по продвижению категории под брендом «Дальневосточный минтай» на российском рынке», — обратился Алексей Буглак к участникам дискуссии.

Напомним, экспертная сессия «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения» была организована ВАРПЭ. В ней приняли участие представители ВЦИОМ, Роскачества, Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и бизнес-сообщества.

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