«Генеральная уборка» добралась до Северо-Курильска

Работы по утилизации затонувших судов стартовали во Втором Курильском проливе — в акватории морского порта Северо-Курильска. До конца следующего года здесь планируется убрать 19 объектов.

Корабли, которые были затоплены или затонули десятки лет назад, поднимают в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области, специалисты компании-подрядчика провели комплексные инженерные изыскания, отсканировали всю территорию предполагаемых работ и создали 3D-модель акватории.

Реализация проекта в рамках госконтракта должна пройти в 2023 и 2024 гг. К работе планируют приступить через три недели — после подвоза тяжелой техники, оборудования и расходных материалов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев отметил, что Сахалинская область ведет «генеральную уборку» опережающими темпами. В этом году на островах предполагается утилизировать более 20 затонувших судов, а до конца 2024 г. — 52 объекта затонувшего имущества.

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