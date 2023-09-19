НЦБРП приготовил инструмент для борьбы с рыбными подменами

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) выпустил музей-альбом рыб. Планируется, что он поможет бороться с подменами видовых наименований продукции.

При создании нового справочника использовались данные исследований видовой идентификации образцов различных видов рыб в испытательной референс-лаборатории НЦБРП. На страницах альбома можно найти фотографии и подробное описание каждого конкретного вида.

В учреждении обратили внимание на участившиеся в последнее время подмены видовых наименований рыбной продукции. «Видовая идентификация рыбы позволяет выявить подмену, например, сайры сардиной-иваси, а также родственных видов рыб из других семейств: камбаловых, палтусовых, угрей и т.д. Не менее полезным будет исследование такого дорогостоящего продукта, как черная икра», — отметили в НЦБРП.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения, каждая страница альбома включает фотографию конкретного вида рыбы, ее описание, районы добычи, информацию об импортно-экспортных операциях с ней, описание фрагмента ДНК. Сейчас в альбом включено 93 различных вида.

Подчеркивается, что издание описывает созданную учреждением коллекцию генетического материала промысловых видов рыб, которая хранится в испытательной референс-лаборатории НЦБРП. Образцы коллекции используются для идентификации и аутентификации пищевой рыбной продукции с применением методов молекулярной диагностики.

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