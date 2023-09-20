Вылов лососей достиг отметки в 590 тыс. тонн

К 18 сентября лососевая путина на Дальнем Востоке обеспечила вылов 590 тыс. тонн. Более 83% от общего объема добычи приходится на долю Камчатского края.

Лососевая путина в этом году проходит с высокими показателями. Наиболее массового вида тихоокеанских лососей — горбуши — рыбаки взяли свыше 478 тыс. тонн. Общий вылов кеты — около 61 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Нерки поймано более 37 тыс. тонн, кижуча — порядка 13 тыс. тонн. Остальные объемы приходятся на чавычу и симу.

Камчатский край к началу новой недели освоил более 490 тыс. тонн лососей, в том числе около 420 тыс. тонн горбуши, 35 тыс. тонн нерки и 23 тыс. тонн кеты. Вылов кижуча составил порядка 11 тыс. тонн.

Рыбаки Сахалинской области освоили около 54 тыс. тонн красной рыбы. Горбуши в островном регионе выловлено более 34 тыс. тонн, кеты — около 18 тыс. тонн.

Хабаровский край добавил в общий результат Дальнего Востока более 27 тыс. тонн. Кеты поймано около 17 тыс. тонн, горбуши — 9 тыс. тонн.

Вылов в Магаданской области составил около 14,5 тыс. тонн, включая более 12,8 тыс. тонн горбуши и 1,5 тыс. тонн кеты.

В Приморском крае кетовая путина добавила объемов в общий показатель: вылов составляет около 1,6 тыс. тонн. На Чукотке добыто около 1,2 тыс. тонн.

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