ЕС приготовился к обмену «рыбацкими» данными по новым стандартам

Евросоюз сообщил о готовности начать обмениваться данными рыбопромысловой деятельности в соответствии с новыми мировыми стандартами, признаваемыми ООН. Перейти на них планируется с будущего года.

В Брюсселе заявили, что впервые новые стандарты начнут использоваться для обмена информацией между договаривающимися сторонами, ЕС, региональными организациями по управлению промыслом и Комиссией по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (NEAFC, НЕАФК).

Евросоюз оповестил НЕАФК, что начнет использовать современный стандарт UN/FLUX для отправки информации из электронных судовых журналов уже с января 2024 г. Этот стандарт был разработан ЕС и официально признан Центром ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (UN/CEFACT).

Стандарт гармонизирует международный обмен данными о контроле за рыболовством и уже используется в ЕС. Отмечено, что унификация форматов обмена данными снижает затраты и делает контроль более эффективным и доступным для государственных органов.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, спустя несколько лет интенсивной подготовки 14 стран Евросоюза, ведущих промысел в зоне НЕАФК, завершили техническую отладку. Необходимые изменения внесены в системы на борту судов и в центрах мониторинга и контроля рыболовства.

Теперь ЕС ожидает ежегодного заседания НЕАФК в ноябре, чтобы подтвердить техническую готовность.

Напомним, страны-участницы Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике в 2019 г. договорилась о поэтапном внедрении нового стандарта. По данным Еврокомиссии, ЕС выступил в качестве лидера процесса.

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