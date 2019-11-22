22 ноября 2019 года

Страны НЕАФК унифицируют «рыбный» документооборот

Государства Северной Атлантики, входящие в НЕАФК, готовятся к переходу на новый стандарт электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности – FLUX. Россия выразила готовность приступить к разработке необходимого программного обеспечения.

Переход на FLUX (Fisheries Language Universal eXchange) обсудили страны-участницы Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) в ходе совещания постоянного комитета по мониторингу и соблюдению в рамках 38-й ежегодной сессии.

В заседании приняли участие делегации России, Дании (в отношении Фарерских островов и Гренландии), Евросоюза, Исландии, Норвегии, а также представители Секретариата НЕАФК. Интересы российской стороны представлял начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В ходе совещания стороны приняли первую версию документа о внедрении FLUX для ведения промысловой деятельности для НЕАФК. Переход на единый международный стандарт FLUX позволит увеличить объем предоставляемой информации о рыбопромысловой деятельности стран. Россия, поддержав принятие документа в целом, выразила готовность приступить к разработке необходимого программного обеспечения после того, как будут решены все вопросы, касающиеся внедрения электронного обмена данными и подготовки соответствующей документации.

Между тем ЦСМС уже имеет подписанные соглашения о тестировании электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Все этапы тестирования должны быть завершены в 2020 г.

Другим ключевым вопросом обсуждения стал алгоритм действий капитанов рыболовных судов в случае технических сбоев в системе электронной отчетности. Россия предложила сократить срок, в течение которого можно осуществлять промысел с неисправным оборудованием спутникового мониторинга. Как ожидается, стороны сформируют свои позиции о допустимом сроке простоя к следующему заседанию постоянного комитета НЕАФК.

НЕАФК - межправительственная организация, в которую входят страны, согласившиеся следовать правилам рыболовства в открытой части Северной Атлантики. Организация создана для обеспечения рационального вылова рыбы в зоне действия Конвенции в интересах обеспечения воспроизводства биоресурсов Северной Атлантики. В состав НЕАФК входят Дания (Фарерские острова и Гренландия), Европейский союз, Исландия, Норвегия и Россия. Штаб-квартира НЕАФК расположена в Лондоне.

Fishnews