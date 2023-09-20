Калининградскую программу по угрю выполняют в плановом режиме

Калининградская область продолжает реализовывать программу по зарыблению своих заливов угрем. В сентябре более 1 млн экземпляров молоди выпустили в Калининградский залив.

Через четыре-пять лет эти рыбы достигнут промысловых размеров и пополнят промысловый запас. Ожидается, что в результате вылов угря увеличится до 100 тонн в год, сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

В последующие годы запланирован ежегодный выпуск от 1,5 до 2,5 млн штук молоди угря. Программа по зарыблению Калининградского и Куршского заливов рассчитана на 12 лет. Цель — увеличение естественных запасов ценного промыслового вида.

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