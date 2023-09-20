Андрей Забуга: Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

Компания «Нерей», напрямую поставляющая рыбу и морепродукты с Дальнего Востока, начала реализацию сразу нескольких проектов для улучшения своих технических возможностей. Об этом рассказал генеральный директор Андрей Забуга.

В первую очередь, создается личный кабинет для клиентов компании. «Совместно с программистами мы разработали специальный сервис, который напоминает интернет-магазин, но с учетом специфики работы именно с рыбной продукцией», — отметил Андрей Забуга в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В личном кабинете содержится вся важная для заказчика информация: статистика, сводки, отчеты, бухгалтерия, история заказов. Однако главное его преимущество — система самообслуживания.

«Благодаря ей клиент может самостоятельно сформировать заказ и выбрать, с какого склада, каким подвижным составом и куда доставить товар. Затем сервис автоматически сформирует пакет документов и отправит заявку менеджеру для подтверждения», — описал новые возможности гендиректор «Нерея».

Разработчики планируют максимально автоматизировать все процессы, чтобы оформить доставку можно было в два-три клика. Завершается тестирование системы, ее собираются представить вместе с другими проектами компании в Санкт-Петербурге на площадке VI Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Андрей Забуга обратил внимание, что «Нерей» подстраивается под каждого клиента и выбирает удобный для него формат работы. Поэтому по-прежнему можно обратиться к менеджеру по любому вопросу. Гендиректор также напомнил про собственную лабораторию компании, которая тщательно проверяет качество всей продукции.

«Если же покупатель хочет лично убедиться в качестве товара, то мы можем организовать для него инспекцию в онлайн-формате, — подчеркнул собеседник Fishnews. — Это еще одно нововведение, которое дает возможность заказчику стать полноценным участником процесса, даже если территориально он находится в другой части России».

Менеджер согласовывает дату и в удобное для клиента время подключает его к системе прямо в лаборатории. Благодаря видео- и аудиосвязи он видит все происходящее и может дать свои рекомендации, попросить нарезать рыбу особым способом или даже сварить, чтобы посмотреть, как поведет себя мясо на производстве.

«Теперь чтобы оценить качество товара, не нужно тратить время и деньги на перелет. Это еще один барьер, который нам удалось преодолеть», — отметил Андрей Забуга.

Кроме того, сотрудники из отдела аналитики ежедневно изучают ситуацию на промысле и мониторят рынок. Обработанная информация по объемам добычи, подходам, динамике цен и предложений предоставляется клиентам «Нерея» в виде отчета. Планируется, что все эти данные будут доступны в удобном формате в личном кабинете.

Также раздел «О продукции» на сайте компании «Нерей» пополнился новой информацией. Теперь там можно найти описание рыбы, ее полезные свойства, районы промысла, периоды вылова и орудия добычи. Более того, отражена статистика вылова по каждому виду начиная с 2018 г.: можно увидеть, как добывалась определенная рыба в течение сезона.

«Все это мы делаем для того, чтобы популяризировать дальневосточную рыбу, пробудить интерес к ней. Ее продвижение — одна из основных задач нашей компании», — резюмировал генеральный директор.

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