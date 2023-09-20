Вот уже 23 года «Нерей» занимается прямыми поставками рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока. Компания представляет интересы более 1500 партнеров, обеспечивая их качественной продукцией. Чтобы оставаться на рынке, необходимо меняться вместе с ним, считают в «Нерее». Парк рефрижераторных машин, собственная лаборатория для проверки качества, удобный сайт, личный кабинет — эти и многие другие современные решения позволяют компании преодолевать барьеры и предлагать своим клиентам лучшее.

Подробнее о том, какие новые проекты реализовал «Нерей» в этом году и почему важно вкладываться не только в развитие технологий, но и в обучение персонала, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании Андрей Забуга.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

— Совсем скоро представители рыбной отрасли встретятся в Санкт-Петербурге на площадке VI Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Это событие все ждут, к нему долго готовятся. Андрей Леонидович, примет ли «Нерей» участие в выставке в этом году?

— Мы участвуем в каждой выставке, и этот год не исключение. Такие мероприятия дают возможность встретиться с партнерами, потенциальными клиентами и коллегами, а также показать достижения компании.

— На чем планируете сделать акцент в этот раз?

— В этом году «Нерей» начал реализацию сразу нескольких проектов, направленных на улучшение технических возможностей компании.

В первую очередь, это создание личного кабинета для наших клиентов. Идея родилась давно, и в этом году нам удалось воплотить ее в жизнь. Совместно с программистами мы разработали специальный сервис, который напоминает интернет-магазин, но с учетом специфики работы именно с рыбной продукцией.

В личном кабинете содержится вся важная для заказчика информация: статистика, сводки, отчеты, бухгалтерия, история заказов. Однако главное его преимущество — система самообслуживания. Благодаря ей клиент может самостоятельно сформировать заказ и выбрать, с какого склада, каким подвижным составом и куда доставить товар. Затем сервис автоматически сформирует пакет документов и отправит заявку менеджеру для подтверждения.

При разработке личного кабинета мы столкнулись с некоторыми сложностями. Например, нужная клиенту продукция может находиться на разных складах, тогда необходимо дополнительное согласование в части логистики. Поэтому пока что каждый отдельный заказ будет тщательно проверяться нашими специалистами, однако в будущем мы планируем максимально автоматизировать все процессы. Таким образом, оформить доставку можно будет всего в два-три клика.

— Сервис уже доступен для заказов?

— Система функционирует, однако пока еще находится на стадии тестирования. В августе мы опробуем ее вместе с нашими клиентами, получим обратную связь и усовершенствуем. К осени как раз планируем завершить работу и представить проект на выставке.

— Автоматизация заказов, несомненно, станет удобным решением для тех, кто знает, что ему нужно. А что насчет других клиентов, которые хотят, например, убедиться в качестве продукта?

— Мы подстраиваемся под каждого клиента и выбираем удобный для него формат работы. В этом и заключается индивидуальный подход. Поэтому возможность обратиться к менеджеру по любому интересующему вопросу, конечно же, остается.

Проверку качества продукции мы осуществляем всегда, даже если не поступал прямой запрос от клиента. Наша лаборатория проводит тщательный осмотр рыбы: ее измеряют, взвешивают, фотографируют, определяют плотность и цветность мяса. Например, сейчас к нам активно идут уловы лососевой путины. Ежедневно сотрудники лаборатории «Нерей» проверяют от 200 до 300 кг рыбы. Кроме того, мы выработали свои собственные критерии оценки, что позволяет отобрать каждому клиенту именно ту продукцию, которая соответствует его запросам.

Если же покупатель хочет лично убедиться в качестве товара, то мы можем организовать для него инспекцию в онлайн-формате. Это еще одно нововведение, которое дает возможность заказчику стать полноценным участником процесса, даже если территориально он находится в другой части России.

Менеджер согласовывает дату и в удобное для клиента время подключает его к системе прямо в лаборатории. Благодаря видео- и аудиосвязи он видит все происходящее и может дать свои рекомендации, попросить нарезать рыбу особым способом или даже сварить, чтобы посмотреть, как поведет себя мясо на производстве.

Мы стараемся сделать покупку дальневосточной рыбы доступнее и безопаснее. Теперь, чтобы оценить качество товара, не нужно тратить время и деньги на перелет. Это еще один барьер, который нам удалось преодолеть.

Кроме того, наши сотрудники из отдела аналитики ежедневно изучают ситуацию на промысле и мониторят рынок. Обработанная информация по объемам добычи, подходам, динамике цен и предложений предоставляется клиентам в виде отчета. Планируется, что все эти данные будут доступны нашим клиентам в удобном формате в личном кабинете.

— Раздел «О продукции» на сайте компании «Нерей» пополнился новой информацией. Каждый желающий может узнать много интересного о дальневосточной рыбе.

— Мы вложили много времени и сил, чтобы собрать и оформить контент на сайте. Специально заказали анимированные иллюстрации и рисунки, в которых до мельчайших деталей воспроизвели реальный вид морских обитателей.

Теперь, перейдя в раздел, можно найти описание рыбы, ее полезные свойства, районы промысла, периоды вылова и орудия добычи. Более того, мы отразили статистику вылова по каждому виду начиная с 2018 года: можно увидеть, как добывалась определенная рыба в течение сезона.

Все это мы делаем для того, чтобы популяризировать дальневосточную рыбу, пробудить интерес к ней. Ее продвижение — одна из основных задач нашей компании.

— А что насчет транспортировки? Известно, что «Нерей» владеет своим парком рефрижераторных машин. Есть ли какие-то изменения в этом направлении?

— Отправка рыбопродукции — очень ответственное дело. Во время хранения и транспортировки с товаром может произойти что угодно, и все подобные риски мы берем на себя. Именно по этой причине два года назад мы приняли решение обзавестись собственным автотранспортом.

Наши машины оборудованы современной техникой, которая обеспечивает сохранность продукции, контролирует и поддерживает стабильную температуру на всем пути следования. Кроме того, вся информация о доставке, вплоть до GPS-координат груза, доступна в круглосуточном режиме в SMS-уведомлениях и личном кабинете клиента.

Свой транспорт — это всегда надежнее, особенно если речь идет о специфичной, очень требовательной продукции или ассортиментной поставке. Нам есть с чем сравнивать. Из-за большого объема заказов мы все еще вынуждены прибегать к услугам сторонних перевозчиков. К сожалению, их машины не всегда позволяют поддерживать определенный температурный режим. Риски выше. Так что даже сами заказчики иногда просят отправлять продукцию именно транспортом «Нерея», чтобы избежать неприятных ситуаций.

Кроме того, мы начали строительство ремонтной базы для собственного автопарка. Для нас это совершенно новый опыт. Но и «Нерей», и его клиенты должны быть уверены, что машины отправляются в рейс полностью исправными.

— Поговорив о качестве сырья, не можем обойти и такой важный для рынка рыбопродукции вопрос, как регулярность поставок. Особенно остро он стоит для переработчиков. Что в этой части вы можете предложить своим клиентам?

— По возможности мы выстраиваем плановую долгосрочную работу. Например, мы знаем, что нашему клиенту на весь год нужно 900 тонн апрельской сельди, но купить сразу большую партию он не может. Позже произойдет повышение тарифов и цена на рыбу вырастет. Кроме того, есть риск, что и необходимый объем достать будет сложнее.

Тогда мы рассчитываем, сколько тонн продукции нашему клиенту нужно в месяц, заключаем контракт на плановую поставку и перевозим товар в регион заказчика, отдав рыбу сторонней холодильной компании на ответственное хранение. И уже оттуда, по мере необходимости, поставляем товар более мелкими партиями. Происходит оптимизация затрат, связанных с логистикой. Клиент обеспечен нужной продукцией по хорошей цене на весь год, а мы разгружаем свои холодильные мощности.

Эту схему мы опробовали уже с несколькими нашими партнерами. Все благодарили за грамотно выстроенную работу и обеспечение стабильности поставок.

НАЧИНАЕМ С СЕБЯ

— Ваша компания славится своей требовательностью в работе и высоким профессионализмом своих кадров. «Нерей» действительно не жалеет ресурсов для подготовки персонала.

— Мы с полной ответственностью подходим к обучению наших сотрудников. Чаще всего к нам приходят менеджеры из самых разных отраслей, и с рыбой сталкиваются впервые. Чтобы погрузить их в специфику рыбного бизнеса, мы разработали трехмесячный курс. На этот период к новому работнику прикрепляется наставник, который рассказывает о тонкостях нашей профессии и особенностях продукта. Этого времени достаточно, чтобы освоиться.

— Однако на этом обучение не заканчивается. Вы продолжаете совершенствовать навыки и знания тех сотрудников, которые работают с вами не первый год.

— Если ты занимаешься продажей товаров или услуг, то должен быть экспертом в этой области. Мы специализируемся именно на дикой дальневосточной рыбе, поэтому должны знать о ней все.

Также это нужно для того, чтобы разговаривать с представителями рыбной сферы на одном языке, лучше понимать их запросы и требования. Мы развиваемся вместе с отраслью и находимся в курсе последних событий.

В этом году, например, у нас запланирован ряд семинаров, вести которые мы пригласили преподавателя из Дальрыбвтуза. Мероприятия проводятся раз в два месяца. Каждая сессия — новая тема. Мы видим живой интерес со стороны своих сотрудников: они активно задают вопросы специалистам, делают пометки и с нетерпением ждут следующих лекций.

— «Нерей» активно прививает своим сотрудникам любовь к дальневосточной рыбе. Для этого организуются различные мастер-классы, конкурсы. Почему так много внимания уделяется этому именно внутри компании?

— Во-первых, так, начиная с себя, мы повышаем культуру потребления рыбы. Известно, что интерес к этому продукту сильно упал по сравнению с показателями 1990-х и 2000-х годов.

Во-вторых, участие в мастер-классах у ведущих поваров, проведение кулинарных конкурсов внутри коллектива — это тоже своего рода учеба. Мы лучше узнаем продукт: как он себя ведет при обработке, с чем сочетается и многое другое. Какими-то секретами можем даже поделиться с клиентами, предложить при необходимости альтернативу товару. И в-третьих, это интересное времяпрепровождение вне офиса и сплочение коллектива. Совмещаем приятное с полезным — учебу и отдых.

Арина БУРЛАКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.