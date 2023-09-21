Россию на выставке в Циндао будут представлять не только рыбаки

Российский стенд на крупнейшей в Азии международной рыбопромышленной выставке в этом году объединит не только промысловиков и переработчиков, но и компании, обеспечивающие работу рыбной отрасли.

Российский бизнес продолжает подготовку к China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Выставка возобновит свою работу в октябре после пандемийного перерыва и соберет представителей более чем 80 государств.

Компании из России, как и в прошлые годы, будут участвовать в формате национального стенда. Причем свои экспозиции в Китае представят не только предприятия, занимающиеся промыслом и переработкой рыбы и морепродуктов, но компании транспортной сферы, работающие с рыбными грузами, представители рыбопромыслового судостроения, а также, например, производители продукции для аквакультуры, рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Российский стенд примерно на 40% больше, чем на предыдущей выставке, проходившей в 2019 г., отметил он.

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