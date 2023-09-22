«Дальрыбтехцентр» помогает перекачивать рыбу быстрее и безопаснее

Лососевую путину 2023 г. «Колхоз Октябрь» на Камчатке прошел вместе с новым двухбочковым рыбонасосом, разработанным «Дальрыбтехцентром». Оборудование отлично показало себя на промысле, — теперь специалисты готовы предложить такое решение и другим компаниям.

Перекачка рыбы насосом уже зарекомендовала себя. Такой способ доставки позволяет сэкономить время и меньше травмировать сырец. В этом году АО «Дальрыбтехцентр» совместно с ОАО «Колхоз Октябрь» изготовило новый усовершенствованный двухбочковой рыбонасос.

«Наши партнеры сразу же заинтересовались идеей. Почти два года назад мы впервые взялись за рыбонасосное направление. Прошлый опыт, несомненно, пригодился нам. В этот раз мы смогли еще больше повысить степень автоматизации и ускорить темпы работы приемного отделения», — обратил внимание генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

Мощность нового насоса составляет 110 кВт. Производительность рыбоводной смеси — 160 м. куб. в час. Длина трубы от насоса до приемного бункера равняется 1,2 км.

Реализация задумки проходила в четыре этапа: проектирование, создание насоса, постройка плашкоута и монтирование готового изделия на него. Разработкой рыбонасоса занимались специалисты ДРТЦ во Владивостоке. Плашкоут же изготовил «Колхоз Октябрь» на своей ремонтной базе на Камчатке.

«Мы сотрудничаем с «Дальрыбтехцентром» уже более 10 лет. Они постоянно развиваются, предлагают новые современные решения», — рассказал Fishnews генеральный директор ОАО «Колхоз Октябрь» Александр Хаританович.

Несмотря на то, что партнеры реализовывали свои задачи, находясь за тысячи километров друг от друга, связь поддерживалась ежедневно. Технические службы обменивались чертежами и совместно решали возникшие проблемы.

К началу путины все было готово для сборки. Рыбонасос привезли на Камчатку и установили на плашкоут. Благодаря выстроенной и слаженной работе установка и отладка прошли без сбоев. Оборудование запустили и проверили, — оно было готово к эксплуатации.

«Насос показал себя отлично. В этом году он отработал всю путину от начала до конца и перекачал за сезон на наш завод «Кехта» около 6 тыс. тонн сырца. Оборудование работает плавно, без высоких перепадов давления. Такое качество не всегда показывает даже зарубежная техника. Теперь мы планируем заменить американское управление насосами на пульты «Дальрыбтехцентра». Уже заключили контракты и приступили к работе», — отметил Александр Хаританович.

Сейчас идет запуск серийного производства нового рыбонасосного комплекса. Потенциальные клиенты — другие компании, расположенные на камчатском побережье, считает Артем Шевченко. Рыбонасосный комплекс уже прошел испытание промыслом и показал свою эффективность, а значит, может стать хорошим вложением на следующую путину.

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