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Общий вид малого композитного кработанка

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

Конструкторское бюро «Восток» разработало технологию изготовления крабовых RSW-танков из полимерных композитных материалов — такие емкости не ржавеют, какой бы агрессивной ни была среда. КБ подготовило и проекты судов под новые танки.

Сейчас в рамках механизма «квоты в обмен на инвестиции» в России строится 41 судно-краболов. Большинство из них будет перевозить живого краба в цистернах с охлажденной морской водой (RSW-танках). По итогам второго этапа квотных аукционов предполагается построить еще 30 судов для добычи и транспортировки краба. Их значительную часть также планируется оснастить RSW-танками.

Однако опыт постройки краболовных судов «первой волны» выявил ряд особенностей и проблемных моментов, связанных с конструкцией танков и материалами для их изготовления. Сейчас эти емкости производятся из металла, что делает неизбежной коррозию в процессе эксплуатации — продукты жизнедеятельности краба очень токсичны.

Решение этой проблемы нашло конструкторское бюро «Восток», входящее в АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Специалисты проработали возможность изготовления RSW-танков из полимерных композитных материалов (ПКМ).

В результате удалось найти оригинальные технические решения, позволяющие спроектировать и изготовить емкости для перевозки краба с совершенно новыми качественными характеристиками. Новые кработанки стойкие к коррозии, кратно легче металлических и намного дешевле.

Набор элементов сборного композитного кработанка


Разработанные «Востоком» конструкция и технология изготовления кработанков позволяют монтировать их прямо на судне из отдельных малогабаритных деталей и узлов. Они выпускаются на специализированном производстве и собираются на борту на этапе достроечных работ.

Еще одно важное преимущество новой технологии — возможность проектирования и изготовления RSW-танков любых габаритов и под любую технологию транспортировки. Не секрет, что разные компании имеют свои особенные взгляды на то, как должны быть устроены танки для перевозки краба. В результате емкости могут отличаться размерами, формой, количеством в каждом конкретном проекте.

С учетом возможностей новых технологий КБ «Восток» разработало несколько проектов краболовных судов, «заточенных» под применение композитных цистерн и танков.

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Проект СКС57 «Кунашир» предусматривает установку в два яруса 54 малых кработанков объемом от 7 до 10,5 куб. м каждый и общим объемом 550 куб. м. Это позволяет хранить и транспортировать до 110–120 тонн живого краба. Кроме того, судно способно развивать с полной загрузкой скорость до 15 узлов для скорейшей доставки продукции потребителю.

Судно проекта СКС58 «Аскольд» также имеет возможность перевозки 120–130 тонн краба, но для этого используется 10 одинаковых вертикально ориентированных композитных цистерн общим объемом 590 куб. м.

Среди инновационных особенностей проекта — применение электродвижения. Оно позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты за счет экономии топлива на долевых режимах хода. А также выполнить пропульсивный комплекс на основе отечественного оборудования и механизмов (в том числе дизель-генераторов и винто-рулевых колонок), не рискуя остаться с недостроем на фоне усиления санкций.

Подробнее с этими и другими современными и перспективными разработками конструкторского бюро можно ознакомиться в Санкт-Петербурге в сентябре. Свои проекты «Восток» уже представил на Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023», а также будет презентовать их на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia. Об инновационных танках и краболовах расскажут на стенде Центра технологии судостроения и судоремонта.

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 7
Тел.: +7 (812) 786-19-10
Факс: +7 (812) 786-04-59
E-mail: inbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ru

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