Уникальная продукция и услуги для флота: что представят в Питере предприятия Хабаровского края

Союз рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края в третий раз примет участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петебурге.

Объединяет команду представителей Хабаровского края на полях форума председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова, также возглавляющая Общественный совет при комитете рыбного хозяйства региона.

Предприятия — члены старейшего отраслевого объединения региона реализовали важные проекты, в том числе по сохранению популяции тихоокеанских лососей, рассказали Fishnews в союзе.

«Два наших предприятия — Рыболовецкая артель «Иня» и ООО «Востокинвест» — ввели в строй на Крайнем Севере рыбоводный завод, выпускающий молодь кеты. Это один из самых современных профильных заводов в крае, где икра на инкубацию закладывается не в бассейны, а во флотационные инкубаторы. Осуществляется полный контроль от стадий глазка и эмбриона до подъема мальков на плав. Завод уже выпустил первую партию мальков в живую природу. В этом процессе принимали участие студенты Тобольского рыбопромышленного техникума. Ребята своими глазами увидели то, о чем читали только в учебниках. Молодые сибиряки проходят практику на предприятии «Востокинвест» и видят прогресс, а не старые технологии, поэтому и глаза горят. А это в любой профессии так же важно, как знания и талант», — подчеркнула Ольга Булкова.

С вводом в строй Охотинского научно-производственного комплекса в Хабаровском крае стало 13 рыбоводных заводов, занимающихся воспроизводством и пополнением популяции тихоокеанских лососей, отметили в союзе.

От Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза свои бренды на главной российской отраслевой выставке представят Рыболовецкий колхоз имени Ленина, Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября, «Востокинвест», СПК РК «Простор», Рыболовецкая артель «Иня», Охотский судоремонтный завод.

В этом году колхоз «Простор» впервые представит участникам выставки уникальные продукты для здоровья — экстракты фукуса и морской звезды. Предприятие готовит для выставки и другую продукцию, которая вызвала большой интерес в прошлом году.

Рыболовецкую артель (колхоз) имени 50 лет Октября в России хорошо знают благодаря консервам, сделанным по советским ГОСТам. «Сардина-иваси», «Сельдь натуральная», «Тефтели в томатном соусе», «Сельдь в томатном соусе», консервированная ламинария (морская капуста) будут на выставке и в этот раз.

«Востокинвест» везет в Санкт-Петербург широкий ассортимент —15 наименований продукции глубокой переработки, в том числе новинки, продукцию соленую и копченую по собственной рецептуре; впервые — икру лососевых и сельди в стеклянных банках.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина увеличил линейку своей продукции для выставки. С Крайнего Севера в Санкт-Петербург рыбаки доставят мясо нерки тихоокеанской подкопченное, нарезанное в масле со специями; молоки тихоокеанские лососевых рыб, подкопченные в масле; три вида лососевой икры — из кеты, горбуши и кижуча и другие морские деликатесы.

Рыболовецкая артель «Иня» представит участникам международного мероприятия продукцию глубокой переработки из кеты, нерки, гольца, сельди, палтуса.

К встречам с коллегами и партнерами на выставке в Санкт-Петербурге готов и Охотский судоремонтный завод. Руководители предприятия расскажут на мероприятии в Северной столице о своих проектах.

Напомним что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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