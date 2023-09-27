Специалисты рекомендуют добывать больше ставриды в ЮТО

Состоялось 11-е заседание научного комитета Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в Южной части Тихого океана (SPRFMO, СПРФМО). Рекомендовано, в частности, увеличить квоту добычи ставриды.

В работе научного комитета приняли участие представители России, Австралии, Евросоюза, КНР, Островов Кука, Новой Зеландии, Панамы, Перу, Республики Корея, США, Чили, Эквадора, Тайваня. От нашей страны выступил начальник управления перспективных исследований Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, д.б.н. Александр Глубоков.

Основная задача комитета — оценка состояния запасов и выработка рекомендаций комиссии по их устойчивому использованию. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, важнейшим для России промысловым ресурсом в южной части Тихого океана является ставрида. Напомним, что квота РФ на 2023 г. составила 32,6 тыс. тонн.

Опираясь на данные, представленные странами — участницами промысла, а также результаты математического моделирования и действующего правила регулирования ученые рекомендовали увеличить общий допустимый улов ставриды в Конвенционном районе организации на 2024 г. Прибавка, по мнению специалистов, должна составить 15% к уровню текущего года.

Если такое решение будет принято, то ОДУ этой рыбы в следующем году составит более 1,2 млн тонн. Прилов скумбрии при промысле ставриды в 2024 г. по-прежнему не будет лимитироваться при условии, что его доля не превысит 49%.

Также в 2024 г. Россия сохраняет возможность начала джиггерного лова гигантского кальмара в объеме 15 тыс. тонн. В случае заинтересованности в траловой добыче кальмара РФ необходимо будет на следующем заседании подать обоснование заявки на экспериментальный промысел. По мнению ВНИРО, с большой вероятностью эту заявка удовлетворят.

Кроме того, решено провести 13-е заседание научного комитета в 2025 г. в Санкт-Петербурге — в качестве признания российских и советских заслуг в исследовании запасов ЮТО.

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