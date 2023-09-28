НАО хочет простимулировать промысел частиковых

Власти Ненецкого автономного округа предложили снять суточную норму вылова частиковых рыб, чтобы сохранить в регионе популяции ценных пород. Отмечено, что Росрыболовство поддержало эту инициативу.

Проблему поднял губернатор Юрий Бездудный в ходе рабочей встречи с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым на полях рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Глава округа отметил, что в последние годы в регионе снижается численность ценных пород рыбы — сига, чира, пеляди. Во многом это связано с увеличением числа частиковых — они поедают молодь и икру ценной рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства НАО.

«Корни этой проблемы нам известны. «Серая» рыба все меньше пользуется спросом у наших рыбаков, поскольку ее просто некуда сбывать. Отмена суточной нормы вылова частиковых видов рыб — необходимый шаг на перспективу открытия рыбоприемных пунктов в селах округа», — подчеркнул Юрий Бездудный.

Губернатор предложил привлечь к решению вопроса инвесторов, представителей бизнеса, которые смогли бы принимать рыбу у населения для дальнейшей переработки и реализации в других регионах России и за рубежом. Также, по мнению главы НАО, к работе необходимо подключить научные организации — для оценки этой деятельности.

Кроме того, на встрече стороны договорились о создании новых участков для любительского рыболовства в селах Припечорья.

Руководство Росрыболовства поддержало предложения губернатора, говорится в пресс-релизе. Отмечено, что в ближайшее время федеральное агентство вместе с департаментом природных ресурсов, экологии и АПК НАО приступят к оформлению инициатив в правовой плоскости.

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