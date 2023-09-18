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Сеть участков для любительской рыбалки планируется создать на реке Печоре. Фото Лидии Чипсановой, CC BY-SA 4.0

Сельчанам НАО облегчат доступ к семге и сигу

В Ненецком автономном округе планируют создать сеть участков для любительского лова семги и сиговых на реке Печоре. Таким образом жители сельских населенных пунктов получат легальный доступ к этой рыбе для личного потребления.

Соответствующая инициатива вошла в резолюцию круглого стола «Сохранение уникальных водных объектов», который состоялся в Нарьян-Маре в рамках форума «Экоарктика — 2023». Предложение направят в Росрыболовство, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства НАО.

«Речь идет о Великовисочном, Каменке, Оксино, Хонгурее, Красном, Нельмин-Носе, даже для Искателей мы прорабатываем создание любительского участка для лова семги и сиговых, чтобы каждый житель мог купить путевку по доступной цене и находиться на реке абсолютно легально, не становясь браконьером», — рассказал руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК региона Альберт Чабдаров.

Напомним, вопрос организации дополнительных участков для любительской рыбалки в округе поднимался и ранее — обращения поступали от местных жителей. Отмечалось, что такой РЛУ в районе деревни Лабожское показал свою востребованность.

Кроме того, на круглом столе отметили, что в округе запускаются два предприятия по выращиванию мальков сиговых пород, а также завод по воспроизводству семги.

Участники обсуждения выработали еще ряд решений для улучшения экологии региона. В частности, поддержано предложение об оздоровлении водных объектов НАО.

«Мы планируем включить в федеральный проект «Оздоровление водных объектов Российской Федерации» наш региональный проект по расчистке проток озера Голодная губа, — заявил Альберт Чабдаров.

Он добавил, что власти НАО намерены запросить федеральную поддержку работ по подъему затонувших судов. По всему побережью насчитывается свыше 50 таких объектов.

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НазадМетки: правительстворосрыболовство
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