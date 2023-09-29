Новости
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Шарлотта ДАФФЕ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия укрепляет «рыбные» связи

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел на форуме в Санкт-Петербурге ряд встреч с зарубежными коллегами. Планируется развивать сотрудничество в развитии отрасли, в частности, с Республикой Гвинея, Мозамбиком, Оманом.

Гвинея

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел переговоры с министром рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Шарлоттой Даффе.

Глава Росрыболовства подтвердил заинтересованность РФ в промысле донных рыб, креветок и головоногих в гвинейской акватории, а также намерение развивать установившееся научно-техническое сотрудничество между странами.

Илья Шестаков предложил рассмотреть вопрос о включении акватории республики в масштабную научно-исследовательскую экспедицию, которая запланирована в 2024 г. в Центрально-Восточной Атлантике. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, эти работы позволят оценить биомассу и составить характеристику основных параметров морской экосистемы Гвинеи.

Шарлотта Даффе отметила, что ее страна обладает большим потенциалом развития рыбной отрасли и намерена углублять российско-гвинейское сотрудничество в таких сферах как аквакультура, строительство и модернизация флота, строительство инфраструктуры, цифровизация.

Стороны договорились в ближайшее время определить даты заседания межправительственной комиссии, которое позволит активизировать взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Мозамбик

Илья Шестаков и заместитель министра морских дел, внутренних вод и рыбного хозяйства Республики Мозамбик подписали Меморандум о взаимопонимании. Напомним, подготовить его стороны договорились тоже на форуме в Санкт-Петербурге — в 2021 г.

Документ является первым шагом в укреплении отношений между странами в области рыбохозяйственных исследований, рыболовства и аквакультуры, подчеркнули в Росрыболовстве.

Ожидается, что меморандум станет базой для развития дальнейшего взаимодействия на взаимовыгодной и равноправной основе.

Глава Федерального агентства подчеркнул, что перед ведомствами двух стран стоит задача наполнить меморандум конкретными действиями. Среди перспективных направлений сотрудничества он отметил промысел российскими судами в акватории Мозамбика и организацию поставок в республику российской рыбной продукции.

Кроме того, Россия готова исследовать акваторию Мозамбика в рамках научной экспедиции в Центрально-Восточной Атлантике.

Оман

Также Илья Шестаков встретился с заместителем министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман Якубом бин Халфан Аль-Бусаиди.

Руководитель Росрыболовства отметил, что развитие двусторонних отношений в таких областях как аквакультура, научно-техническое сотрудничество и торговля рыбной продукцией входят в зону взаимных интересов обеих стран. Замминистра подтвердил заинтересованность в углублении отношений.

Для активизации взаимодействия российская сторона подготовила и направила по дипломатическим каналам проект Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана.

Подписание документа позволит заложить основу для укрепления сотрудничества в рыбохозяйственной сфере, подчеркнули в ФАР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Шарлотта ДАФФЕ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Сотрудничество России и Гвинеи в рыбном хозяйстве обсудили на рабочей встрече. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Представители «рыбных» ведомств Мозамбика и России подписали меморандум о взаимопонимании. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ встретился с заместителем министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман Якубом бин Халфан АЛЬ-БУСАИДИ. Фото пресс-службы Росрыболовства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

    Директор компании «Тройка»

    Юлия БЕЛИКОВА

    Приморский лосось — особенный

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис»

    Дмитрий ФЁДОРОВ

    Продажи российских тралов растут

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Нас ждет насыщенная событиями осень

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

    Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

    Юлия Братенькова

    В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

    Все материалы

    Крупным планом

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

    Курс навстречу рыбакам

    Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

    Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

    Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

    Рыбаков ждут большие перемены по участкам

    События

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.