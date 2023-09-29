Россия укрепляет «рыбные» связи

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел на форуме в Санкт-Петербурге ряд встреч с зарубежными коллегами. Планируется развивать сотрудничество в развитии отрасли, в частности, с Республикой Гвинея, Мозамбиком, Оманом.

Гвинея

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел переговоры с министром рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Шарлоттой Даффе.

Глава Росрыболовства подтвердил заинтересованность РФ в промысле донных рыб, креветок и головоногих в гвинейской акватории, а также намерение развивать установившееся научно-техническое сотрудничество между странами.

Илья Шестаков предложил рассмотреть вопрос о включении акватории республики в масштабную научно-исследовательскую экспедицию, которая запланирована в 2024 г. в Центрально-Восточной Атлантике. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, эти работы позволят оценить биомассу и составить характеристику основных параметров морской экосистемы Гвинеи.

Шарлотта Даффе отметила, что ее страна обладает большим потенциалом развития рыбной отрасли и намерена углублять российско-гвинейское сотрудничество в таких сферах как аквакультура, строительство и модернизация флота, строительство инфраструктуры, цифровизация.

Стороны договорились в ближайшее время определить даты заседания межправительственной комиссии, которое позволит активизировать взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Мозамбик

Илья Шестаков и заместитель министра морских дел, внутренних вод и рыбного хозяйства Республики Мозамбик подписали Меморандум о взаимопонимании. Напомним, подготовить его стороны договорились тоже на форуме в Санкт-Петербурге — в 2021 г.

Документ является первым шагом в укреплении отношений между странами в области рыбохозяйственных исследований, рыболовства и аквакультуры, подчеркнули в Росрыболовстве.

Ожидается, что меморандум станет базой для развития дальнейшего взаимодействия на взаимовыгодной и равноправной основе.

Глава Федерального агентства подчеркнул, что перед ведомствами двух стран стоит задача наполнить меморандум конкретными действиями. Среди перспективных направлений сотрудничества он отметил промысел российскими судами в акватории Мозамбика и организацию поставок в республику российской рыбной продукции.

Кроме того, Россия готова исследовать акваторию Мозамбика в рамках научной экспедиции в Центрально-Восточной Атлантике.

Оман

Также Илья Шестаков встретился с заместителем министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман Якубом бин Халфан Аль-Бусаиди.

Руководитель Росрыболовства отметил, что развитие двусторонних отношений в таких областях как аквакультура, научно-техническое сотрудничество и торговля рыбной продукцией входят в зону взаимных интересов обеих стран. Замминистра подтвердил заинтересованность в углублении отношений.

Для активизации взаимодействия российская сторона подготовила и направила по дипломатическим каналам проект Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана.

Подписание документа позволит заложить основу для укрепления сотрудничества в рыбохозяйственной сфере, подчеркнули в ФАР.

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