О единой дороге для рыбы рассказали в Санкт-Петербурге

Мультимодальный сервис доставки рыбопродукции из зон промысла до конечного получателя презентовал президент группы компаний «ТИГР» Сергей Дарькин. Он выступил на Международной конференции по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia в Санкт-Петербурге.

«ТИГР» впервые в России организовал замкнутую холодильную цепь доставки рыбопродукции по единому тарифу из Охотского и Берингового морей до основных портов в Китае — Далянь и Циндао, а также в любую точку РФ, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний.

В ГК подчеркивают, что проект стал возможным за счет консолидации под единым оператором всех звеньев цепи: рефрижераторного флота, портовых мощностей, холодильных складов с собственными железнодорожными путями и поездами, а также парка контейнеровозов.

Благодаря строительству в городе Электроугли холодильного терминала с собственной транспортной инфраструктурой появилась возможность доставки в Москву с Дальнего Востока свежей рыбопродукции.

С учетом роста контейнерных перевозок во Владивостокском морском рыбном порту, который входит в ГК «ТИГР», создан собственный парк рефрижераторных контейнеров. Планируется, что контейнерный терминал к 2024 г. обеспечит ежегодный грузооборот более 500 тыс. TEU. Сергей Дарькин отметил, что в развитие рыбопромышленной отрасли уже вложено более 80 млн долларов.

Он обратил внимание, что доставка рыбопродукции по единой холодильной цепи, организованной одним оператором, позволит не только сократить время перевозки, но и гарантировать качество продукции. Кроме того, услуга предполагает единый тариф на транспортировку — от погрузки в море и до передачи конечному заказчику.

Конференция состоялась в Северной столице в дни проведения Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в КВЦ «Экспофорум». Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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