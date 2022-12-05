Владморрыбпорт формирует собственный парк рефконтейнеров

Владивостокский морской рыбный порт пошел по пути обеспечения собственного парка рефрижераторных контейнеров. Они будут использоваться в мультимодальных перевозках.

Партия новых рефконтейнеров прибыла во Владивостокский морской рыбный порт. Оборудование закуплено Владивостокским рыбным терминалом (оператор Владморрыбпорта) в рамках проекта по созданию специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и хранения рыбопродукции, рассказали в пресс-службе компании.

Всего заказано и приобретено 200 сорокафутовых контейнеров, сообщил коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир Бузанов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Они будут использоваться в мультимодальных перевозках. К путинам контейнеры будут завозиться в добывающие регионы — на Камчатку, Сахалин — со снабжением или порожними. Затем они будут затариваться рыбопродукцией и с помощью наших мультимодальных сервисов — из Петропавловска-Камчатского, Корсакова — доставляться до Москвы, северо-западных регионов», — отметил собеседник издания.

Общая сумма инвестиций в формирование собственного парка составила, по данным компании, более 814 млн рублей. «В реализации проекта нам помогают преференции резидента свободного порта Владивосток, созданные государством», — обратил внимание Владимир Бузанов.

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