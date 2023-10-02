Каспийских осетровых избавят от промысла и в 2024 году

Комиссия по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами продлила мораторий на коммерческую добычу осетровых на будущий год.

Церемония подписания протокола седьмой сессии комиссии состоялась на полях VI Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Документ утвердили представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

«Нам удалось согласовать продление запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2024 году», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, государства намерены расширять сотрудничество по целому ряду направлений. В том числе в проведении совместных научных исследований, воспроизводстве осетровых. Особый интерес в перспективе представляет обсуждение научных аспектов регулирования промысла килек в Каспийском море, обратили внимание в ФАР.

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