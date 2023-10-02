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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с руководителем Национального секретариата по промышленному рыболовству Бразилии Эспедитто НЕТТО. Фото пресс-службы российского ведомства

Питерский форум стал площадкой для международных переговоров

На полях международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге руководитель Росрыболовства Илья Шестаков договорился об укреплении отраслевого сотрудничества с представителями Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мадагаскара, Ирана.

Бразилия

Так, Илья Шестаков провел встречу с руководителем Национального секретариата по промышленному рыболовству Федеративной Республики Бразилия Эспедитто Нетто. Глава Росрыболовства подтвердил заинтересованность в развитии взаимодействия, в том числе в области совместных научных исследований, реализации научно-технических программ, обмена опытом в борьбе с ННН-промыслом.

Он также предложил разработать проект соглашения между правительствами двух стран. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, документ станет правовой базой для полноценного сотрудничества в рыбном хозяйстве и откроет перспективы развития партнерства на взаимовыгодной основе.

ОАЭ

Кроме того, Илья Шестаков и заместитель министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом Аль-Хаммади подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании в области рыбного хозяйства.

В ходе встречи стороны отметили, что в первую очередь планируется организовать сотрудничество в научно-исследовательской сфере.

Кроме того, Россия и ОАЭ намерены развивать взаимодействие в области аквакультуры и совместных экспедиций по оценке рыбных запасов Эмиратов и аквакультуры.

Мадагаскар

Глава Росрыболовства обсудил перспективные вопросы взаимодействия в отрасли и с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Мадагаскар.

Илья Шестаков подчеркнул, что перед ведомствами стоит задача наполнения существующей правовой базы, которая определяет сотрудничество между Россией и Мадагаскаром в рыбной отрасли.

По мнению руководителя ведомства, новый импульс развитию отношений стран в области рыбного хозяйства придадут два направления: возможность осуществления российскими рыбаками промысла в акватории республики и обучение малагасийских студентов в отраслевых вузах РФ.

Кроме того, Россия предложила рассмотреть возможность включения акватории Мадагаскара в число районов исследования для российской научной экспедиции в Центрально-Восточной Атлантике в 2024 г.

Иран

Также Илья Шестаков провел встречу с заместителем министра сельскохозяйственного развития Ирана — руководителем Организации рыбного хозяйства Ирана Сейедом Хоссейном Хоссейни. Стороны обсудили возможности расширения научно-исследовательского сотрудничества, организации взаимной торговли рыбной продукцией, развития промысловой деятельности и совместных инвестиционных программ.

Глава Росрыболовства поддержал инициативу Ирана о закреплении бренда «Каспийской черной икры» за продукцией, произведенной на территории прикаспийских государств. Руководитель ФАР предложил приступить к реализации этой программы.

Напомним, на полях форума Илья Шестаков провел переговоры и с коллегами из Республики Гвинея, Мозамбика, Омана.

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Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с руководителем Национального секретариата по промышленному рыболовству Бразилии Эспедитто НЕТТО. Фото пресс-службы российского ведомства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и заместитель министра по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мохаммадом АЛЬ-ХАММАДИ подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании в области рыбного хозяйства. Фото пресс-службы российского ведомства
  • Глава Росрыболовства обсудил перспективные вопросы взаимодействия в отрасли и с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Мадагаскар. Фото пресс-службы российского ведомства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с заместителем министра сельскохозяйственного развития Ирана — руководителем Организации рыбного хозяйства Ирана Сейедом Хоссейном ХОССЕЙНИ. Фото пресс-службы российского ведомства
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