Ученые оценивают масштабы тюленьей эпидемии

На лежбищах Охотского моря побывала экспедиция по оценке уровня смертности сивуча и северного морского котика. Визит специалистов был связан с массовой гибелью котиков на острове Тюлений в августе.

Причина смерти животных пока не установлена, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского океанариума. В учреждении отметили, что лежбище морских млекопитающих на этом острове является самым крупным на Дальнем Востоке России.

Чтобы выяснить, как обстоят дела с другими местами скопления животных, было проведено обследование лежбищ северного морского котика и сивуча на Курилах и Сахалине. В работе принял участие специалист Центра коллективного пользования «Приморский океанариум» Иван Усатов.

Группа побывала на островах Анциферова, Каменные Ловушки, Райкоке, островах пролива Среднего. Признаков эпидемии выявлено не было.

«После перехода на сахалинское побережье, к острову Тюлений, мы нашли большое количество погибших особей. Однако, несмотря на это, свежих погибших нет — это говорит о том, что эпидемия уже прошла. Предполагают, что она была вызвана птичьим гриппом или атипичной пневмонией», — рассказал Иван Усатов.

На Тюленьем находятся огромные птичьи базары, где обитает до 300 тыс. птиц. Большинство из них — кайры. Интересно, что с уходом птиц с острова звери перестали болеть, обратили внимание в пресс-службе.

Однако чтобы точно оценить, как эпидемия отразилась на популяции морских котиков на острове Тюлений, необходимо подождать некоторое время. Ведь морские млекопитающие большую часть своей жизни проводят в море, и многие из них погибли именно там, подчеркнули в Приморском океанариуме.

«Мы продолжим исследования, и только в последующие годы будет известно количество погибших. Сейчас мы можем подсчитать только тех животных, которые остались на берегу. Примерное количество умерших на суше — около 5 тыс. животных, в море погибло чуть больше, — привел данные специалист. — За десять дней нам удалось собрать актуальную и реальную информацию об эпидемии на основных лежбищах».

По словам Ивана Усатова, провести эти исследования было необходимо именно сейчас, так как на следующий год тела были бы утрачены, и специалисты упустили бы возможность изучения масштабов смертности и причин гибели. Теперь стало известно, что эпидемия затронула только один остров.

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