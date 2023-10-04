Роман Витязев: Нужно осмыслить, что сделано с момента выхода закона об аквакультуре

Для развития аквакультурной отрасли важно сформировать дорожную карту: проанализировать, что сделано со времени вступления в силу профильного закона, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Сразу два круглых стола на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге были посвящены вопросам аквакультуры. Эти обсуждения ожидаемо привлекли внимание профессиональной аудитории. Поражают те темпы роста аквакультурной отрасли, о которой рассказали коллеги из Саудовской Аравии и Ирана, очень интересно было узнать о мерах поддержки, которые применяются в ближнем зарубежье, прокомментировал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

Российская аквакультурная отрасль тоже имеет все предпосылки для развития. И определенные усилия на государственном уровне уже предприняты, чтобы устранить препятствия для роста, отметил руководитель ДВ СПМ.

В то же время, чтобы двигаться дальше, необходимо осмыслить, что уже сделано, в том числе в плане нормотворчества, считает Роман Витязев.

«Это то, что мы не первый год предлагаем, — сделать дорожную карту для аквакультуры», — рассказал председатель союза на конференции Fishnews Online.

В качестве отсечки для начала анализа может служить вступление в силу федерального закона об аквакультуре. Напомним, что важнейший для отрасли документ вступил в силу в 2014 г.

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