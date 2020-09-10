По поручению президента Владимира Путина разрабатывается Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока. В число отраслей – драйверов экономики включат и аквакультуру. Однако направление, от которого ждут большой отдачи, «болеет» целым рядом застарелых проблем. В корне изменить ситуацию можно только активной работой со стороны профильных ведомств, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев . Он подчеркивает: задачи следует решать по приоритетности, с усилением координации между федеральными органами исполнительной власти и учетом мнения бизнеса.

– Роман Сергеевич, в предыдущем интервью Fishnews в конце прошлого года вы констатировали ликвидацию одних барьеров для марикультуры и подвижки в устранении других. Например, в части государственной экологической экспертизы. Что показала практика? Есть чему радоваться?

– Наша инициатива – проходить ГЭЭ по умолчанию в территориальных органах Росприроднадзора по месту нахождения пользователя – к сожалению, не была закреплена законодательно. Срок прохождения экоэкспертизы сокращен до месяца, но это нельзя назвать существенным плюсом. Когда тратишь в среднем от полугода до года на подготовку документов к экспертизе, месяц или три – не принципиально. К тому же, как показала практика, в месяц мало кто укладывается, приходится продлевать срок. Не решен и вопрос по снижению требований ГЭЭ – хотя бы в части пастбищной аквакультуры. По сути, ничего не поменялось.

– Проблемы продолжают поднимать на совещаниях различного уровня?

– Продолжают, но того накала страстей, который прежде был, нет. Если говорить о Дальневосточном союзе предприятий марикультуры, то мы стараемся, во-первых, концентрироваться на мерах, которые действительно могут улучшить, сделать более комфортным законодательство для действующих и потенциальных пользователей, инвесторов. Во-вторых – на тех инициативах, которые имеют больше шансов быть реализованными. В приоритете точечная концентрация на проблемах, адекватные и проработанные пути их решения во взаимодействии с ответственными ФОИВами.

К сожалению, давно наблюдается несистемный подход к проблемам марикультуры ДФО. Мы уже неоднократно говорили о том, что отрасли нужна дорожная карта. В идеале – с планом-графиком поступательного решения существующих проблемных вопросов по приоритету, с закреплением конкретных ответственных лиц в каждом из ФОИВов. Конечно, это ускорило бы устранение нынешних барьеров.

Сейчас в стране и мире сложилась непростая ситуация в связи с коронавирусом, по отечественной экономике пандемия тоже нанесла сильный удар. Отмечу, что марикультура имеет мощный потенциал и может внести немалый вклад в экономику нашего государства.

Да, в Федеральном агентстве по рыболовству за аквакультуру отвечает конкретный человек – заместитель руководителя ведомства Василий Соколов. Но Василий Игоревич, как высококлассный специалист, вынужден параллельно заниматься целым рядом других направлений рыбной промышленности. И здесь, по нашему мнению, необходимо, чтобы управление аквакультуры Росрыболовства скоординировало и усилило свое взаимодействие с другими ФОИВами, от которых зависят решения текущих вопросов, а также с отраслевыми бизнес-объединениями, сконцентрировавшись на актуальных темах.

Тем более что у марикультуры и на Дальнем Востоке, и на Юге России проблемы в основном одни и те же.

– Однако цифры говорят, что марикультура все же развивается, в том числе в Приморском крае.

– У статистики тоже есть особенности. Смотрите, в Приморье уже 96 предприятий марикультуры, в пользование введены новые акватории. Показатели выращивания увеличиваются, но существенного движения, отдачи нет. И вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев, кстати, на это уже обращал внимание. А вопрос системный: на пользователя возлагаются обязательства по минимальному выращиванию, причем, по мнению науки и пользователей, явно завышенные. И аквафермеры, чтобы не лишиться участков, начинают массово выращивать не ценные гидробионты, а, например, морскую капусту.

– И что делать, чтобы изменить ситуацию?

– Я считаю – ввести вменяемые обязательства по договору пользования РВУ. Как вариант, в части реализованной продукции из объектов аквакультуры.

Зачем обязывать предприятия выращивать нереальные объемы, подталкивая русского человека, который всегда славился смекалкой, искать обходные пути? Ведь можно опираться на реальный критерий эффективности коммерческого предприятия – проданный товар. Когда можно говорить, что продукция реализована, деньги поступили на счет, налоги заплачены, созданы рабочие места.

Об этом говорил и руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко. Он отмечал, что в регионе выращенной продукции аквакультуры по отчетам десятки тысяч тонн, а реализованной – всего пара тысяч.

– Предприятия Союза пользуются какими-нибудь мерами государственной поддержки?

– Сейчас нам трудно получить такую господдержку. Предприниматель вынужден бросить все и заниматься сбором разных бумажек. На мой взгляд, властям нужно сформировать базовый пакет мер государственной поддержки.

Здесь тоже нет системного подхода к пользователям. А ведь кроме кнута предприятиям нужен и пряник – те же доступные меры господдержки. Причем средства на это есть – у Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, госбанков. Так давайте сделаем механизм простым и понятным для компаний, которые нацелены на результат. Отмечу – на реальный результат.

– Какие конкретные меры господдержки сейчас нужны марикультуре?

– Конечно, нужны специализированные кредитные продукты. Ведь аквакультурные проекты весьма дорогие и долгие: только подготовительный этап длится минимум два года, еще не менее трех лет нужно ждать первого «урожая». Окупаться же вложения начинают только через семь лет.

Поэтому марикультурщикам нужны кредиты на особых условиях. В качестве механизмов господдержки наш Союз предлагает ввести отсрочку по выплате процентов, погашение основной суммы долга частями или единовременным платежом в конце срока.

Основные продукты должны основываться на возможности обслуживать кредит за счет платежей по процентам в размере 1-2% годовых, а тело долга выплатить после окончания цикла выращивания. При этом обеспечением по телу кредита будет объем товарной продукции на выращивании.

Целевые инвестиционные кредиты можно будет направить на приобретение рыбоводной техники, машин и перерабатывающего оборудования, мощностей для хранения и переработки гидробионтов, холодильников, закупку молоди и т.д.

– Что еще может сделать государство для развития аквакультуры?

– Например, начать, наконец, регулировать страхование объектов аквакультуры, составить регламенты оценки ущерба из-за природных явлений.

Необходимо разработать методику оценки рисков реализации проектов. Такая оценка требуется при кредитовании, гарантийной поддержке и страховании рисков. Понимаю, что сделать это будет непросто: страхование моллюсков и водорослей – новый вид страхования не только в России, но и во всем мире. Поэтому отсутствует статистика по убыткам в отрасли, что, в свою очередь, не позволяет проводить объективную оценку проектов.

До сих пор не решен вопрос с землей. Необходимые корректировки в законодательство не внесены. И у пользователя нет возможности получить землю по упрощенному порядку, разместить там минимально необходимые объекты инфраструктуры – некапитального типа.

Не решен вопрос с водоохранными зонами, прилегающими к береговой полосе. Сейчас там нельзя возводить какие-либо строения, даже некапитальные, первой необходимости.

Понятие «буферная зона» РВУ до сих пор не имеет юридического статуса, хотя она де-факто учитывается при формировании участков на сайте «Аквавосток». Решение вопроса с буферными зонами пресечет на корню 90% конфликтов, возникающих, когда потенциальные похитители гидробионтов под видом дайверов ныряют на границе участка. За каждым не набегаешься. А с буфером 500 м предприятие чувствовало бы себя гораздо комфортнее.

Кстати, о кражах. У компаний аквакультуры до сих пор нет полномочий по охране участков. При этом в договоре прописано, что пользователь обязан охранять свои воды. Но не каждому предприятию по силам организовать свое ЧОП.

Буксует вопрос с расширением участков прирезкой – включением в границы действующих хозяйств прилегающей акватории – в тех местах, где нельзя создать новые РВУ. Мы предлагаем проводить закрытые аукционы между смежными пользователями. Допустим, отработал 5 лет без нареканий, вот тебе бонус – возможность увеличить площадь участка. Решение этого вопроса явно в интересах государства, так как позволит ввести в легальный хозяйственный оборот дополнительные акватории.

Это, конечно, далеко не все проблемы нашей отрасли. Я обозначил лишь некоторые из них. Есть целый ряд других вопросов, которые аквафермеры поднимали на совещаниях и в обращениях. Причем говорилось не только о проблемах, но и о возможных способах их решения. Остается ждать, когда профильные ведомства начнут прислушиваться к мнению бизнеса и усилят взаимодействие между собой.

Предприятия марикультуры заинтересованы в оптимизации отраслевого законодательства: ведь тем самым они повышают эффективность своего бизнеса. Есть большое желание изменить ситуацию в лучшую сторону, с помощью системного подхода вытянуть «забуксовавшую» марикультуру из болота старых и новых проблем, сделать ее действительно драйвером экономики Дальнего Востока.

Алексей СЕРЕДА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2020 г.