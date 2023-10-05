Азовское море активно заселяет камбала-калкан

С повышением солености Азовского моря в нем растет запас камбалы-калкан, который за последние три года достиг рекордного уровня — почти 3 тыс. тонн. Бьет рекорды и вылов этой рыбы: в нынешнюю весеннюю путину он составил 350 тонн.

Это на 80 тонн больше уловов камбалы-калкан в Черном море и самый высокий показатель за 20 лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

«Благоприятные условия обитания способствуют тому, что камбала-калкан распространилась практически во всей акватории моря. Благодаря этому рекомендовано восстановить специализированный сетной промысел камбалы в Азовском море. Впервые за последние 20 лет был произведен полномасштабный промысел калкана», — рассказала главный специалист лаборатории морских рыб АзНИИРХ Ульяна Александрова.

Сотрудники филиала проводят регулярные исследования состояния Азовского и Черного морей, систематизируют полученные данные для определения природных запасов и объемов промысла. С 2006 г. наблюдается рост солености Азовского моря, который создает для камбалы-калкан оптимальные условия развития и размножения. Для этого вида комфортны показатели выше 13-14 промилле солености, сейчас соленость Азовского моря составляет 14,85 промилле, отмечают ученые.

С 1 сентября разрешен осенний промысел камбалы-калкан, но активный промысел начнется после снижения температуры воды и уменьшения количества медуз, обратили внимание в АзНИИРХ.

Напомним, с увеличением солености Азовского моря в нем стал расти и запас черноморских креветок.

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