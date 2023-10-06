Ямал выделил средства на продолжение исследований своей рыбы

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделило более 21,7 млн рублей на проведение рыбохозяйственных научно-практических изысканий в текущем году.

Эти средства будут направлены некоммерческому партнерству «Российский центр освоения Арктики», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на постановление регионального правительства.

«В 2023 году на территории ЯНАО запланировано проведение значимых научно-исследовательских работ. В целях сохранения и восстановления сиговых видов рыб планируется выполнить комплексные исследования, по результатам которых будут подготовлены предложения по внедрению технологии массового мечения молодняка муксуна и чира с разным весом тела, позволяющих определить степень их выживания в Обь-Иртышском речном бассейне», — прокомментировали документ в пресс-службе правительства округа.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках научных проектов ученые-ихтиологи проведут мониторинг размножения и восстановления сиговых видов рыб в бассейне реки Таз.

Также специалисты готовят испытания биофильтра в замкнутом водоснабжении Собского рыбоводного завода. Цель — получение устойчивых сообществ холодостойких микроорганизмов, утилизирующих азот, образующийся в процессе жизнедеятельности выращиваемых на заводе рыб, отметили в ведомстве.

Напомним, в ЯНАО ведется разработка комплексной программы по восстановлению муксуна и чира Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. Одна из ее задач — повышение эффективности искусственного воспроизводства.

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