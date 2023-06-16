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Ямал совершенствует технологии воспроизводства сиговых. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Ямал совершенствует технологии воспроизводства сиговых

В Ямало-Ненецком автономном округе на базе Собского рыбоводного завода ученые из Тюмени улучшают методику искусственного воспроизводства ценных видов рыб. Они надеются повысить выживаемость молоди до 95%.

Власти региона инициировали исследование маточных стад муксуна и чира, содержащихся на базе Собского завода. Для выполнения научной работы привлечены специалисты тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Одна из ключевых задач, поставленных перед учеными, — усовершенствование технологии формирования маточного стада. Параллельно будет отрабатываться биотехника кормления и выращивания молоди ценных видов рыб в бассейнах перед высадкой их в садки. По мнению ученых, применение обогащенных стартовых кормов, повысит выживаемость молоди до 95%, отметили в пресс-службе. Сейчас этот показатель — порядка 70%.

«Начиная с 2016 года воспроизводством ценных видов сиговых рыб в регионе занимается Собский рыбоводный завод, а в 2021 к процессу присоединился его филиал на берегу реки Таз, ориентированный на выращивание молоди крупных навесок в садковых линиях. За последние семь лет рыбоводы округа подрастили и выпустили в водоемы Ямала более 110 миллионов молоди сиговых — преимущественно муксуна и чира», — отметила заместитель директора окружного департамента АПК Любовь Охман.

По ее словам, до конца летнего сезона 2023 г. Собский рыбоводный завод выпустит в водные объекты Ямала порядка 15 млн экземпляров молоди муксуна и чира.

Напомним, в настоящее время ведется разработка комплексной программы по восстановлению муксуна и чира Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. Одна из ее задач — повышение эффективности искусственного воспроизводства.

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