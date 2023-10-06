Вьетнам надеется на улучшение ситуации с продажами креветки

Экспорт креветки из Республики Вьетнам за границу по итогам восьми месяцев упал на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Однако данные за июль-август внушает аквакультурному бизнесу осторожный оптимизм.

В денежном выражении продажи креветки за восемь месяцев 2023 г. составили 2,2 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews cо ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). При этом в августе стоимость поставок достигла 337 млн долларов — лишь на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным VASEP, в августе наблюдались те же тренды, что и в июле: продолжили расти продажи креветки на рынки США, Китая и ряда других стран, а экспорт в ЕС, Японию и Южную Корею по-прежнему снижался.

Ассоциация надеется, что рынки Соединенных Штатов и КНР позволят сократить отставание, и итоговый результат окажется более позитивным, чем за первое полугодие.

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