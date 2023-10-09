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На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Будущее — за технологиями интенсивного выращивания рыбы, иными путями добиться прорыва невозможно, высказали мнение участники международной конференции по аквакультуре, организованной в рамках форума в Санкт-Петербурге.

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Однако, как сообщает корреспондент Fishnews, поднятые участниками мероприятия вопросы оказались актуальными далеко не только для членов ЕАЭС. Доля аквакультуры в глобальном производстве рыбной продукции, которое ФАО оценивает в 214 млн тонн, превысила 122 млн тонн и обгоняет добычу дикой рыбы, привел данные отраслевой статистики руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В России сектор товарного рыбоводства тоже остается на подъеме. «Мы надеемся, что в этом году превысим отметку в 400 тыс. тонн», — озвучил прогноз глава федерального агентства.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что за сравнительно небольшой срок многие страны осознали целесообразность развития аквакультуры, однако законодательство в этой сфере формировали по-разному. «Мы видим везде быстрый переход от экстенсивных, полуинтенсивных форм к индустриальным технологиям. Именно за ними будущее. Именно они дают тот колоссальный прирост, который мы наблюдаем в последние годы», — прокомментировал он одну из ключевых тенденций.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев в своем выступлении, подчеркнул, помимо прочего, что необходимо расширять отечественное производство рыбных кормов, увеличивать количество лабораторных исследований, повышать финансирование мониторинговых программ и внедрять постепенную цифровизацию всех процессов.

Опытом развития сектора аквакультуры на конференции поделились представители Саудовской Аравии и Ирана. Пример этих стран показывает, что даже если большую часть страны занимает пустыня, при правильной организации производства можно выращивать более полумиллиона тонн гидробионтов или, по крайней мере, ставить такие цели.

Амбициозные планы на рыбоводство также у Казахстана: создать к 2030 г. более 1,2 тыс. рыбоводных предприятий (в 2022 г. — 380), которые будут выращивать 270 тыс. тонн рыбы (в 2022 г. — 19,1 тыс. тонн). Среди прочих мер предпринимаются действия по локализации производства кормов для ценных видов рыб — осетровых и форели, повышению ветеринарной безопасности — с привлечением международных экспертов, расширению научного обеспечения, включая генетические исследования.

На более эффективные методы рыбоводства постепенно переходят в Узбекистане. Несмотря на неблагоприятный для рыбоводства климат это позволяет успешно выращивать как неприхотливых карповых, так и более ценную рыбу — радужную и севанскую форель, стальноголового лосося. Страна заинтересована в расширении сотрудничества с российскими профильными вузами для подготовки специалистов в сфере аквакультуры.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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