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Компания «Гидрострой» инвестирует в проект по созданию рыбопромышленного комплекса в порту Корсакова 6,5 млрд рублей

В Корсакове готовятся создать рыбный кластер

Модернизация Корсаковского порта на Сахалине предусматривает в том числе реализацию проектов в рыбной отрасли. Совещание по вопросам инфраструктурного обеспечения будущих объектов провел губернатор Валерий Лимаренко.

Компания «Гидрострой» инвестирует в проект по созданию рыбопромышленного комплекса в порту Корсакова 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест. Комплекс станет частью современного рыбного кластера, который создается в рамках модернизации Корсаковского морского порта, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Обсудили со всеми заинтересованными сторонами ряд технических вопросов – по подключению будущих объектов к сетям водо-, энерго- и газоснабжения. В кратчайшие сроки необходимо решить все поставленные задачи. Уже в следующем году инвестор приступит к строительству самого современного рыбоперерабатывающего комплекса здесь, в Корсаковском порту. Напомню, что также в рамках модернизации порта будут созданы холодильные мощности, а сам порт станет глубоководным. Это очень важно, поскольку развитая логистика является ключом к развитию экономики всей Сахалинской области», — отметил Валерий Лимаренко.

По словам мэра Корсаковского района Александра Ивашова, проектирование новой крупной электроподстанции, которая обеспечит энергоснабжение объектов порта и микрорайоны города, уже завершено, проект проходит государственную экспертизу. Параллельно продолжается модернизация газовых сетей на территории района.

«Также надо решить ряд вопросов по реконструкции сетей водоснабжения и водоочистки. Мы совместно с правительством региона и компанией-инвестором этим занимаемся. Идет выработка инженерных решений, после чего будет создан проект и начнется строительство», — прокомментировал глава города.

Компания «Гидрострой» построит рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5000 тонн продукции. Четырехстороннее соглашение об этом подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Новый комплекс в Корсакове будет обладать особыми преимуществами в том числе за счет географического положения. Современная портовая инфраструктура, которая создается параллельно, позволит обеспечить максимально быстрый прием уловов, чтобы не терять в качестве», - заявили в пресс-службе.

Как отметили в компании, инвестирующей в проект, при строительстве рыбоперерабатывающего комплекса будут применены не только 30-летний отраслевой опыт холдинга «Гидрострой», но и самые современные технологии, отработанные на крупнейших в России РПК «Крабозаводск» на Шикотане и «Ясный» на Итурупе.

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Fishnews

  • Компания «Гидрострой» инвестирует в проект по созданию рыбопромышленного комплекса в порту Корсакова 6,5 млрд рублей
  • Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО провел выездное совещание по вопросам обеспечения будущих объектов необходимой инфраструктурой. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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