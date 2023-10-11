Руслан Румянцев: В работе портов должны произойти позитивные перемены

«Я надеюсь, что в ближайшее время пользователи увидят перемены не просто в деятельности ФГУП «Нацрыбресурс», а вообще в работе портового хозяйства, связанного с перевалкой рыбопродукции», — заявил новый руководитель предприятия Руслан Румянцев.

В портовом хозяйстве ожидается реализация масштабных проектов, напрямую связанных с рыбной отраслью. Среди них — модернизация порта Корсаков в Сахалинской области, развитие инфраструктуры на Камчатке и переход на новую систему работы рыбного порта в Мурманске.

Рыбохозяйственная портовая инфраструктура в России находится в ведении предприятия системы Росрыболовства — ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».

Это гидротехнические сооружения, предназначенные для обслуживания рыбопромыслового флота, практически во всех регионах России, связанных с морем.

Важнейшую роль здесь играет портовое хозяйство Приморского края, рассказал в интервью Fishnews врио генерального директора Нацрыбресурса Руслан Румянцев.

«Порты Приморского края я рассматриваю как единый хаб для рыбопродукции со всего Дальнего Востока, ведь сюда поступают уловы из самых разных регионов, и затем уже идет распределение грузов для дальнейшего направления на внутренний рынок либо на экспорт», — отметил руководитель федерального предприятия.

В зоне особого внимания находится строительство и восстановление причальных стенок, подчеркнул он. «Важно, чтобы рыболовецкие причалы использовались по своему прямому назначению — для перевалки рыбы, а не других грузов», — заявил Руслан Румянцев.

На Сахалине запланирована модернизация Корсаковского порта, в том числе объектов Нацрыбресурса. «Там запланировано усиление, продление причалов, дноуглубительные работы. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Готовится постановление правительства о выделении финансирования, где главным распорядителем бюджетных средств является Росрыболовство, а предприятию переданы полномочия государственного заказчика в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений по объекту «Рыбный порт» (Корсаков). Недавно я был на Сахалине, оценил текущую ситуацию. Пока все идет по плану, в рамках утвержденной дорожной карты. Двигаемся дальше», — рассказал руководитель «Национальных рыбных ресурсов».

Глава предприятия также ответила на вопросы о работе на Камчатке и о перспективах Мурманского морского рыбного порта.

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