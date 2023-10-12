Президент определили список экспортеров для специального валютного регулирования

Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортерам. Мера коснется определенного списка участников внешнеэкономической деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, предусматривается три основных нововведения.

Первое — сроком на шесть месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

Второе — вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Третье — в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Как прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов: «Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка».

На момент подготовки материала текст указа не опубликован.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews