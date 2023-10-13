Производство красной икры внушительно выросло

С января по август в стране произведено 19 тыс. тонн икры лососевых, отмечает Росрыболовство. По данным ведомства, уровень 2022 г. превышен в три раза.

В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тыс. тонн (по данным на 9 октября), сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. ФАР обратило внимание, что растет и производство красной рыбы в товарной аквакультуре.

Следовательно, дефицита красной икры для отечественного покупателя не будет — потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются, сделали вывод в ведомстве.

По его информации, общий объем экспорта продукции из лососевых рыб с января по сентябрь составил 28 тыс. тонн стоимостью порядка 107 млн долларов. Это в три раза ниже уровня 2022 г. При этом красной икры за рубеж поставлено 66 тонн (0,2% от общего объема) на сумму 2,1 млн долларов (2% от общего объема).

В структуре экспорта преобладали тихоокеанский мороженый лосось — 16 тыс. тонн (57% от общего объема); мороженая нерка — 10 тыс. тонн (34%); филе лосося — порядка 450 тонн (2%).

Импорт же лососевых за девять месяцев составил 81 тыс. тонн и 576 млн долларов — это на 30% больше показателя за аналогичный период 2022 г. Икры лососевых импортировано 29 тонн на 0,6 млн долларов.

В структуре импорта преобладали мороженая форель — 33 тыс. тонн (порядка 40%); мороженый атлантический и дунайский лосось — 26 тыс. тонн (33%); охлажденные лососевые — 12 тыс. тонн (14%); мороженое филе красной рыбы — 2 тыс. тонн (3%).

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