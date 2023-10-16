Корсаковский порт расчищают перед началом модернизации

В Сахалинской области при очистке акваторий от затонувших судов стали использовать лазерную резку. Передовая технология позволяет работать на дистанции до 300 м и разрезать металл даже под водой.

Новый мобильный лазерный комплекс, разработанный учеными Росатома, начали использовать при очистке порта Корсакова. Это полностью отечественная установка и Сахалинская область стала первым регионом РФ, где она применяется, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал губернатора Валерия Лимаренко

«В рамках нашего государственного контракта предусмотрена утилизация 16 судов в Корсакове и 19 судов на острове Парамушир. Прежде чем приступить к изъятию утонувшего имущества, мы проводим обследование с построением полной цифровой модели затонувшего корабля и участка местности. Далее происходит подъем и утилизация судов», — рассказал руководитель проекта по подъему и утилизации затонувших судов в Корсакове Андрей Трубицын

Выбор Корсакова как полигона для применения лазера неслучаен. Уже в ближайшее время должны начаться работы по модернизации порта, а значит, все мешающие объекты необходимо убрать, отметил Валерий Лимаренко.

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